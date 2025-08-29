VIDEO Prvi put potvrđeno da je Rusija upotrijebila ovo oružje: Pojavile se snimke trenutka napada

Rusija je izvela napad bespilotnim pomorskim plovilom na izviđački brod ukrajinske mornarice u ušću rijeke Dunav, što označava prvu potvrđenu uporabu ovog oružja od Moskve. Ukrajina ovo oružje koristi relativno često i do sada je imala većih uspjeha. Ukrajinska mornarica potvrdila je napad na jedan od svojih brodova, ali nije rekla kako je napad izveden.

„Korištenjem brzog bespilotnog površinskog (USV) vozila ukrajinski mornarički srednji izviđački brod Simferopol poražen je na ušću rijeke Dunav“, objavilo je rusko Ministarstvo obrane. „Kao rezultat napada, ukrajinski brod je potonuo.“

„Ovo je prvi zabilježeni slučaj da su ruske snage upotrijebile mornarički dron za napad na ukrajinski ratni brod“, izvijestio je službeni ukrajinski medij United24. Na društvenim mrežama pojavila su se dva videa koji prikazuju trenutak napada. Jedan prikazuje pogled s broda s dronom dok se približavao Simferopolju, dok je drugi snimljen nadzornim dronom koji je letio iznad njih. Ukrajinski dužnosnici nisu imenovali plovilo niti pružili detalje o njegovu statusu.

„Potvrđujemo činjenicu napada na brod“, rekao je glasnogovornik ukrajinske mornarice Dmitrij Pletenčuk za ukrajinski novinski list Ukrinform. „Trenutačno je u tijeku otklanjanje posljedica napada. Velika većina posade je sigurna. Potraga za nekoliko mornara se nastavlja. Nažalost, jedan član posade je poginuo, a nekoliko ih je ranjeno.“