UKRAJINSKI BROD JE POTONUO

VIDEO Prvi put potvrđeno da je Rusija upotrijebila ovo oružje: Pojavile se snimke trenutka napada

Foto: Telegram/Screenshot
1/2
Autor
Danijel Prerad
29.08.2025.
u 09:44

"Potvrđujemo činjenicu napada na brod“, rekao je glasnogovornik ukrajinske mornarice Dmitrij Pletenčuk

Rusija je izvela napad bespilotnim pomorskim plovilom na izviđački brod ukrajinske mornarice u ušću rijeke Dunav, što označava prvu potvrđenu uporabu ovog oružja od Moskve. Ukrajina ovo oružje koristi relativno često i do sada je imala većih uspjeha.  Ukrajinska mornarica potvrdila je napad na jedan od svojih brodova, ali nije rekla kako je napad izveden.

„Korištenjem brzog bespilotnog površinskog (USV) vozila ukrajinski mornarički srednji izviđački brod Simferopol poražen je na ušću rijeke Dunav“, objavilo je rusko Ministarstvo obrane. „Kao rezultat napada, ukrajinski brod je potonuo.“

„Ovo je prvi zabilježeni slučaj da su ruske snage upotrijebile mornarički dron za napad na ukrajinski ratni brod“, izvijestio je službeni ukrajinski medij United24. Na društvenim mrežama pojavila su se dva videa koji prikazuju trenutak napada. Jedan prikazuje pogled s broda s dronom dok se približavao Simferopolju, dok je drugi snimljen nadzornim dronom koji je letio iznad njih. Ukrajinski dužnosnici nisu imenovali plovilo niti pružili detalje o njegovu statusu.

„Potvrđujemo činjenicu napada na brod“, rekao je glasnogovornik ukrajinske mornarice Dmitrij Pletenčuk za ukrajinski novinski list Ukrinform. „Trenutačno je u tijeku otklanjanje posljedica napada. Velika većina posade je sigurna. Potraga za nekoliko mornara se nastavlja. Nažalost, jedan član posade je poginuo, a nekoliko ih je ranjeno.“

Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija Ukrajina

Komentara 50

Pogledaj Sve
CO
cotoletta
12:08 29.08.2025.

15-ak ruskih vojnih brodova na otvorenom moru potopila je Ukrajina, a rusi tek jedan na rijeci i odmah ruski trolovi oko toga rade vatromet. tragikomično

SV
svirepi
12:10 29.08.2025.

to znači da je trodnevna ruska operacija zauzimanja Kijeva gotova nakon 3,5 godine rata?

Avatar Dinarid
Dinarid
10:40 29.08.2025.

3 godine nakon Ukrajine, rusi su uspjeli napraviti dron koji plovi i njime potopiti manji brod na rijeci..."veliki uspjeh"...za to vrijeme Ukrajinski pomorski dronovi protjerali su rusku mornaricu s Krima te se ruski brodovi ne približavaju više od 200 km ukrajinskoj obali da ne bi završili kao ruski zapovjedni brod Moskva na dnu Crnog mora, zajedno s preko 500 članova posade....

