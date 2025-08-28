Naši Portali
PUTINOV POVJERENIK

Medvedev prijeti Austriji napadom ako uđe u NATO

Reuters
Autor
Snježana Herek
28.08.2025.
u 23:49

Navodi da je "Rusija bila jedan od arhitekata uspostave moderne Austrije" uz opasku kako je austrijska neutralnost zaštićena austrijskim Državnim ugovorom iz 1955. godine i Moskovskim memorandumom

Pod naslovom "Militaristički smjer - Putinov povjerenik prijeti Austriji napadom" austrijski dnevni list Österreich u četvrtak kasno navečer izvještava da je Rusija prvi put otvoreno zaprijetila Austriji vojnim protumjerama ako se zemlja pridruži Sjevernoatlanskom savezu (NATO). Isti izvor navodi da je bivši predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev izjavio "da Austrija riskira postati meta ruskih snaga". Medvedev je kao zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti optužio službeni Beč da slijedi "militaristički smjer", istaknuvši kako to uništava imidž Austrije kao neutralne, miroljubive države i ograničava njezin politički manevarski prostor.

"Österreich" piše kako prema Medvedevu, moguće pristupanje Austrije NATO-u značajno bi povećalo rizik da dijelovi austrijskih oružanih snaga postanu "meta vatrenih napada ruskih oružanih snaga". List navodi kako je Medvedev upozorio da će Moskva prema Austriji postupiti jednako kao i prema Švedskoj i Finskoj, koje su se odlučile priključiti NATO-u, nakon što je Rusija 2022. godine pokrenula punu invaziju na Ukrajinu. "Ni Austrija neće biti iznimka", poručio je bivši ruski predsjednik.

Ruska državna novinska agencija TASS izvijestila je o Medvedevoj prijetnji Austriji, pozivajući se na članak objavljen na RT-u Aludirajući na aneksiju Austrije od strane nacističke Njemačke 1938. godine, Medvedev je u kolumni pod naslovom "NATO Anschluss (pripojenje)" napisao za RT: "Razumni pristup ustupa mjesto mentalitetu stada. Sljedeći Finsku i Švedsku, austrijski establišment - potaknut krvožednicima iz Bruxellesa - potiče javnu raspravu o napuštanju ustavom zajamčene neutralnosti u korist članstva u NATO-u".

Medvedev također navodi da je "Rusija bila jedan od arhitekata uspostave moderne Austrije". Uz opasku kako je austrijska neutralnost zaštićena austrijskim Državnim ugovorom iz 1955. godine i Moskovskim memorandumom. I tumačenje, da bi svaki potez Austrije prema NATO-u značio kršenje međunarodnog prava. Posebice Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora.

Ključne riječi
Dmitrij Medvedev NATO Rusija Austrija

HO
homofobic
00:06 29.08.2025.

Evo dokaza i razloga zasto manje drzave bjeze u NATO savez da ih stiti NATO kisobran od agresije lopovskog rezima iz Moskve!

JE
Jegermeister
23:59 28.08.2025.

Rusi uporno žele da Rusija nestane sa karte svijeta. Pa oni Ukrajinu nemogu zauzeti a ratovali bi protiv Austrije, Švedske, Norveške, Finske, Njemačke, Velike Britanije, Poljske… kakve budale.

KO
korelativ442
00:43 29.08.2025.

Ruska agresija na Ukrajinu povod je i razlog ujedinjenja Europe po uzoru na SAD ili će nestati

