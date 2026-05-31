TRUMPOV DUŽNOSNIK

VIDEO Ljudi ostali u čudu: Ministar zdravstva hvata zmije golim rukama

Maša Ilotić Šuvalić
31.05.2026.
u 17:23

Ovo nije prvi put da Kennedy Jr. privlači pozornost zbog interakcija sa životinjama. Poznat je po kontroverznim stavovima o zdravlju, cjepivima i okolišu

Američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. izazvao je kontroverze i podijeljene reakcije javnosti nakon što je objavio video u kojem golim rukama hvata dvije zmije. Video je snimljen na terasi kuće dr. Mehmeta Oza na Floridi. Kennedy je snimio kako prilazi dvjema zmijama, hvata ih golim rukama i podiže ih pred kameru dok se one migolje. U videu se čuje kako njegova supruga, viče: "Budi oprezan!" i traži od njega da ih pusti.

Iako zmije ( crni trkači ) koje je hvatao Kennedy Jr. nisu otrovne, zmije mogu ugristi u samoobrani. Kennedy je u videu više puta ugrizen, ali se smiješio kameri i na kraju pustio zmije.

Stručnjaci i Komisija za očuvanje divljih životinja Floride kritizirali su njegov postupak, podsjećajući da se divlje zmije ne smiju dirati ni hvatati. Mnogi na društvenim mrežama izrazili su zabrinutost, nazivajući potez 'neodgovornim' i 'besmislenim', posebno jer dolazi od čovjeka na visokoj državnoj poziciji. Ovo nije prvi put da Kennedy Jr. privlači pozornost zbog interakcija sa životinjama. Poznat je po kontroverznim stavovima o zdravlju, cjepivima i okolišu, a ovaj incident samo je nastavak njegovog ekscentričnog javnog nastupa, prenosi Mirror
zmije Robert F. Kennedy Jr.

Avatar Behemot
Behemot
17:42 31.05.2026.

Za demografiju je izjavio da je problem što su mladići u njegovo vrijeme imali dvostruko više sperme od današnjih. Potom je stao na cesti da pokupi pregaženog rakuna i odreže mu penis kako bi ga njegova djeca koja su tada bila s njim u automobilu mogla proučavati. Kakav otac, ministar i čovjek, ljudina ! :P

Bloomberg
17:41 31.05.2026.

Da je sav svoj to ne bi radil.

Šleger
17:28 31.05.2026.

Da je to napravil obamin ministar onda bi bili hvalospjevi da kak se brine za životinje

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

