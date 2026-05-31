VIDEO Ljudi ostali u čudu: Ministar zdravstva hvata zmije golim rukama

Američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. izazvao je kontroverze i podijeljene reakcije javnosti nakon što je objavio video u kojem golim rukama hvata dvije zmije. Video je snimljen na terasi kuće dr. Mehmeta Oza na Floridi. Kennedy je snimio kako prilazi dvjema zmijama, hvata ih golim rukama i podiže ih pred kameru dok se one migolje. U videu se čuje kako njegova supruga, viče: "Budi oprezan!" i traži od njega da ih pusti.

Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz's patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026

Iako zmije ( crni trkači ) koje je hvatao Kennedy Jr. nisu otrovne, zmije mogu ugristi u samoobrani. Kennedy je u videu više puta ugrizen, ali se smiješio kameri i na kraju pustio zmije.

Stručnjaci i Komisija za očuvanje divljih životinja Floride kritizirali su njegov postupak, podsjećajući da se divlje zmije ne smiju dirati ni hvatati. Mnogi na društvenim mrežama izrazili su zabrinutost, nazivajući potez 'neodgovornim' i 'besmislenim', posebno jer dolazi od čovjeka na visokoj državnoj poziciji. Ovo nije prvi put da Kennedy Jr. privlači pozornost zbog interakcija sa životinjama. Poznat je po kontroverznim stavovima o zdravlju, cjepivima i okolišu, a ovaj incident samo je nastavak njegovog ekscentričnog javnog nastupa, prenosi Mirror.