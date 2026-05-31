Kolodvori pod posebnim nadzorom: Policija pojačava mjere nakon stotina napada nožem

Na Glavnom kolodvoru u Frankfurtu na Majni njemački željeznički prijevoznik Deutsche Bahn putnike u vlakovima upozorava i na opasnost od džepara. Putnike koji napuštaju kolodvor dočekuje sumorna slika ovisnika o drogama koji se zadržavaju u Kaiserstraße i okolnim ulicama, htjeli oni to vidjeti ili ne. Policija je ondje gotovo uvijek prisutna, no izvana se čini kako se posljednjih godina malo toga promijenilo.

Istodobno, podaci o nasilju na njemačkim željezničkim kolodvorima zadaju ozbiljne glavobolje brojnim dužnosnicima. Od ovoga vikenda savezna policija pojačala je svoju prisutnost na kolodvorima u deset velikih njemačkih gradova. No kada je riječ o kriminalu na kolodvorima, Frankfurt se ne nalazi ni na samom vrhu ljestvice.

Tijekom 2025. godine kolodvori najviše pogođeni kriminalom bili su Glavni kolodvor u Leipzigu s 859 nasilnih kaznenih djela, Glavni kolodvor u Dortmundu sa 735 te Glavni kolodvor u Berlinu sa 654 evidentirana slučaja. Njemačku je javnost osobito potresao smrtonosni napad na konduktera u regionalnom vlaku u saveznoj zemlji Porajnje-Falačka prošlog veljače. Taj je slučaj ponovno otvorio raspravu o razmjerima napada na zaposlenike Deutsche Bahna.

Prema policijskoj statistici, prošle je godine na željezničkim kolodvorima zabilježeno ukupno 27.800 nasilnih kaznenih djela. Među njima je evidentirano 980 napada nožem te više od 2200 kaznenih djela seksualne naravi. Zabilježeno je i 5660 slučajeva nasilja nad pripadnicima savezne policije. Policija navodi kako je među osumnjičenicima bilo znatno više stranih nego njemačkih državljana.

Kriminolog Dirk Baier željezničke kolodvore opisuje kao „žarišta kriminala”. No u razgovoru za WELT ističe kako je nasilje na kolodvorima posebno vidljivo upravo zato što je ondje policijska prisutnost izraženija te se o takvim događajima češće izvještava. „Po mojem mišljenju, u Njemačkoj ne postoji nijedan veliki kolodvor koji bi predstavljao zonu u koju se ne ulazi”, smatra Baier.

Doista, neposredno nasuprot Glavnom kolodvoru u Frankfurtu brojni građani, uključujući obitelji s djecom i žene, bez ikakvih poteškoća svakodnevno kupuju u drogerijama i supermarketima, piše Euronews.

Zamjenik predsjednika zastupničkog kluba CDU-a u Bundestagu Günter Krings zalaže se za jačanje sigurnosti na kolodvorima primjenom tehnoloških rješenja, poput postavljanja većeg broja nadzornih kamera, uz istodobno rasterećenje policijskih službenika.

O toj se temi trenutačno vode rasprave unutar stranaka vladajuće koalicije. Alternativa za Njemačku (AfD) njemačke kolodvore opisuje kao „prostore straha” te zahtijeva strože kazne, dosljedniju deportaciju stranaca i snažniju prisutnost policije.

S druge strane, glasnogovornik Zelenih za unutarnju politiku Marcel Emmerich smatra kako videonadzor može biti koristan, ali ne može zamijeniti policijske službenike na terenu. Prema njegovim riječima, savezna vlada tisuće policajaca angažira na „skupim, beskorisnim i nezakonitim graničnim kontrolama”, umjesto da ojača njihovu prisutnost na željezničkim kolodvorima.

Prema pisanju Süddeutsche Zeitunga, od petka do nedjelje na Glavnom kolodvoru u Münchenu i na Istočnom kolodvoru u bavarskoj prijestolnici, kao i na glavnim kolodvorima u Nürnbergu, Regensburgu i Rosenheimu, na snazi je zabrana nošenja oružja. To znači da vikendom ondje nije dopušteno nositi ni noževe ni druge opasne predmete. List također navodi kako policijski službenici mogu zaustavljati, ispitivati i pretraživati osobe čak i bez konkretnog povoda.

Na Glavnom kolodvoru u Kölnu od travnja je na snazi zabrana konzumacije alkohola, a ista se mjera sada primjenjuje i na kolodvorima u Bonnu, Düsseldorfu, Duisburgu, Essenu, Dortmundu i Münsteru. Budući da Deutsche Bahn raspolaže vlasničkim pravima nad kolodvorskim prostorima, može ondje provoditi vlastita pravila, uključujući i zabranu konzumacije alkohola. Nasilje na željezničkim kolodvorima nipošto nije isključivo njemački problem, što potvrđuje i nedavni napad nožem u švicarskom Winterthuru.