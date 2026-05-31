VIDEO Meteor eksplodirao iznad SAD-a, dvostruki prasak uznemirio stanovnike

Meteor koji je u subotu poslijepodne eksplodirao iznad Nove Engleske stvorio je vatrenu kuglu vidljivu po danu i izazvao masivan "dvostruki prasak" koji je zatresao domove diljem regije. Događaj se zbio oko 14:11 po lokalnom vremenu, a Američko meteorološko društvo (American Meteor Society) izvijestilo je da je probio atmosferu prije nego što se raspao iznad oceana u blizini istočnog Massachusettsa, što je izazvalo brojne pozive hitnim službama i potaknulo raspravu na društvenim mrežama, piše New York Post.

Zvuk eksplozije bio je toliko snažan da su ga stanovnici opisivali kao nešto što nikada prije nisu doživjeli. Mnogi su se odmah oglasili na društvenim mrežama kako bi podijelili svoja iskustva i provjerili što se događa. ​"Nikad nisam čuo tako glasnu eksploziju", napisao je jedan stanovnik Bostona. Drugi je podijelio slično iskustvo svoje obitelji, ukazujući na jačinu udarnog vala koji je uslijedio nakon praska na nebu. "Sestra me upravo nazvala iz Lexingtona... čula je prasak, a zatim su joj se zatresli prozori", objavio je napominjući kako je sila potresla čak i potpuno novu kuću.

Fenomen nije bio ograničen samo na područje Massachusettsa. Zvuk i bljesak primijećeni su na golemom području, od Delawarea sve do Montreala u Kanadi. Američki geološki zavod (USGS) zaprimio je nekoliko dojava građana koji su registrirali podrhtavanje, no seizmografi agencije nisu zabilježili nikakav geološki događaj, što je odmah isključilo potres kao mogući uzrok.

NASA je potvrdila da se radilo o prirodnom fenomenu, a ne o svemirskom otpadu koji je pao na Zemlju. Meteor, čija se veličina procjenjuje na otprilike jedan metar u promjeru, ušao je u Zemljinu atmosferu nevjerojatnom brzinom od otprilike 120.000 kilometara na sat. Zbog golemog trenja i pritiska pri toj brzini, raspao se na visini od oko 64 kilometra iznad sjeveroistočnog Massachusettsa i jugoistočnog New Hampshirea.

Energija oslobođena tijekom te fragmentacije bila je ekvivalentna eksploziji oko 300 tona TNT-a, što je stvorilo snažan udarni val koji je do tla stigao kao zvučni udar ili "sonični bum". Upravo je taj udar uzrokovao dvostruki prasak i podrhtavanje koje su ljudi osjetili. Robert Lunsford iz programa za praćenje vatrenih kugli pri Američkom meteorološkom društvu istaknuo je da je vatrena kugla bila neuobičajeno velika. – Definitivno je bio veći od normalne vatrene kugle – širok oko metar, rekao je.

Lunsford je dodao kako je malo vjerojatno da je bilo koji dio meteora stigao do tla. Kako je objasnio, većina svemirskih stijena ove veličine u potpunosti izgori u atmosferi. – Trebalo bi nam više informacija o putanji, brzini i drugim aspektima da bismo sa sigurnošću znali je li udario u tlo, ali ako nije izgorio, onda je pao u ocean. Većina ih izgori prije nego što stignu do tla – nastavio je Lunsford.

Potvrdu o događaju pružili su i satelitski podaci. Satelit GOES-19 Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA) zabilježio je značajan bljesak na nebu koji odgovara opisu bolida, iznimno svijetlog meteora koji eksplodira u atmosferi. Sve ove informacije, kako je izvijestio New York Post, pomogle su stručnjacima da brzo sklope sliku onoga što se dogodilo i umire javnost da ne prijeti nikakva opasnost od udara.

Ovaj incident dio je onoga što neki stručnjaci primjećuju kao neobičan porast velikih vatrenih kugli i zvučnih udara u prvih nekoliko mjeseci 2026. godine. Slični događaji nedavno su zabilježeni i u drugim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država, uključujući misterioznu eksploziju u Južnoj Karolini i eksploziju meteora iznad Ohija. Ove pojave naglašavaju učestalost kojom manje svemirske stijene pogađaju Zemlju, a većina ih bezopasno sagorijeva u atmosferi. Kao podsjetnik na snagu ovakvih događaja služi Čeljabinski meteor iz 2013. godine u Rusiji, koji je bio znatno veći i uzrokovao značajne posljedice na tlu.