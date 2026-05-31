Plenković obećao suradnju na ključnim projektima

Svečanom dodjelom nagrada i priznanja u staroj Gradskoj vijećnici te misnim slavljem i bogatim kulturno-zabavnim programom Zagreb je jučer proslavio svoj dan. Na dodjelu u Ćirilometodsku među ostalima su došli i predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković – između kojih je "palo" i rukovanje – a prisutni su bili i ministri te drugi visoki uzvanici. U prigodnom obraćanju predsjednik Milanović rekao je da kao Zagrepčanin promatra grad i gleda svaki detalj u njemu.

– Zagreb vidim onako kako ga Zagrepčani i Zagrepčanke jedino mogu vidjeti: kao jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam, grad za čiji najjači i najslavniji klub – koji će, nadam se, postati još jači kada dobije stadion – nisam nikad navijao. Da bude jak, ponosan, stjegonoša svega onoga što je u Zagrebu kao povijesnoj, teritorijalnoj, dijalektalnoj, kulturološkoj sintezi hrvatstva. I po tome je Zagreb jedinstven, jer u malim nacijama od nekoliko milijuna ljudi takvih različitosti kao među nama nema – rekao je jučer Milanović.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević izrazio je zadovoljstvo mnoštvom okupljenih. – I moram reći da ponekad smatram kako je to primjereno naglasiti: vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu – rekao je Tomašević, dok je premijer, unatoč različitim stajalištima, obećao suradnju sa Zagrebom u ključnim projektima.

– Nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekim drugim temama, ali to je demokracija, to je sve utakmica. Nastojat ćemo da svatko argumentirano i s poštovanjem pokaže iza čega i zašto stoji – istaknuo je. Na jučerašnjoj dodjeli nagrađeno je 15 pojedinaca, udruga, sportskih društava i kulturnih društava. Među laureatima su skijašica Zrinka Ljutić, novinarka Barbara Matejčić, književnik i urednik Branko Čegec, posmrtno Tigran Gorički, te udruge i institucije HKPD "Bosiljak", Restart, Savez studenata FER-a i Taekwondo klub Čigra.