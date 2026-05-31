Trump: Iran mora uništiti uran, inače ništa od dogovora

Svaki sporazum o okončanju s Iranom rata američki predsjednik Donald Trump potpisat će samo ako se ispune njegove "crvene linije", rekao je dužnosnik Bijele kuće za američke medije. Prije nekoliko dana ministar financija Scott Bessent istaknuo je kako su tri glavna Trumpova zahtjeva – da se Iran obveže da neće težiti nuklearnom oružju, da preda svoje zalihe visoko obogaćenog urana te da ponovno otvori ključni Hormuški tjesnac. No, dok se i dalje vode razgovori između Teherana i Washingtona, neizvjesnost je i dalje prisutna dok se dvije strane pokušavaju dogovoriti oko memoranduma o razumijevanju kojim bi se produljilo primirje za 60 dana, a u kojem bi se onda roku razgovaralo o potpunom prekidu sukoba.

Američki predsjednik održao je u petak poslijepodne sastanak u Bijeloj kući tijekom kojeg se očekivalo da će donijeti "konačnu odluku" o mogućem memorandumu s Teheranom. Dvosatni sastanak, međutim, nije rezultirao nikakvim neposrednim objavama. "Iran mora prihvatiti da nikada neće imati nuklearno oružje. Hormuški tjesnac mora se odmah otvoriti, a Teheran se mora obvezati da će ga očistiti od mina", ponovio je nakon sastanka predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Također je, napisano velikim slovima, zahtijevao da se iranske zalihe visoko obogaćenog urana "unište". "Rasprave se nastavljaju, ali još nije postignut konačni dogovor", izjavio je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghai kao odgovor na te Trumpove izjave. Osim toga porekao bilo kakve rasprave o nuklearnom pitanju u ovoj fazi i branio "posebnu situaciju" Hormuškog tjesnaca zbog njegova geografskog položaja unutar teritorijalnih voda Irana i Omana.

Iranska vlada prethodno je kritizirala "pretjerane zahtjeve Sjedinjenih Država, kao i njihove promjenjive i kontradiktorne stavove". "Postizanje konačnog sporazuma ovisi o prestanku takvog ponašanja američke strane", inzistirao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u telefonskom razgovoru sa svojim omanskim kolegom. Iranski predsjednik Massoud Pezeshkian izjavio je da je njegova zemlja "spremna djelovati kako bi pronašla pristojan okvir za okončanje rata" tijekom telefonskog razgovora s katarskim emirom, prenosi novinska agencija IRNA.

Iranska vlada traži i oslobađanje 24 milijarde dolara imovine zamrznute u inozemstvu, pri čemu bi se prva polovina isplatila nakon zaključenja memoranduma o razumijevanju, no Trump je u petak izjavio da "za sada neće biti isplate novca". Američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je u subotu u Singapuru da je razgovarao s Trumpom, koji je "želio da ponovim (medijima op.a.) koliko je strpljiv u osiguravanju da će, s Amerikom koja poduzima ovakav povijesni pothvat, svaki dogovor biti dobar, sjajan, te da je on strpljiv u nastojanju da to postigne".

Prvi korak

Obje strane smatraju sporazum o plovidbi kroz Hormuški tjesnac prvim korakom, nakon tri mjeseca paralize na tom ključnom plovnom putu koja je uzrokovala nagli porast cijena sirove nafte i drugih roba. "Hormuški tjesnac mora odmah biti otvoren, bez cestarina, za neograničeni brodski promet u oba smjera", rekao je Trump u petak, a Iran je, prema njegovim riječima, odgovoran za razminiranje morskog puta. Istodobno, američka pomorska blokada iranskih luka bit će ukinuta, rekao je Trump.

No Iran i dalje inzistira na tome da ima pravo upravljati prometom međunarodnim plovnim putem, u suradnji s Omanom. Pronalaženje jezika za rješavanje tog problema bit će izazovno, smatraju analitičari.