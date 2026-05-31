VIDEO Pojavile se snimke udara na ključni pogon: Bukte požari, gusti dim širi se gradom

Ukrajinska vojska je kasno u subotu izvela napad dronovima na rafineriju nafte Saratov, izvijestili su ruski medijski kanali na Telegramu. Fotografije i videozapisi koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama prikazuju požare na najmanje dvije lokacije u rafineriji i gust crni dim koji se diže iz postrojenja te se širi nad gradom.

Više valova ukrajinskih napada, čini se, trajali su cijelu noć, prenosi Kyiv Independent. Rafinerija nafte Saratov proizvodi više od 20 različitih naftnih derivata, uključujući benzin, dizel, loživo ulje i bitumen. Prema podacima ukrajinskog Glavnog stožera, postrojenje je do 2023. godine preradilo približno 4,8 milijuna metričkih tona sirove nafte.

The refinery of Saratov in Russia was severely struck. Several major fires are raging inside the facility. pic.twitter.com/nLfmFC1WNR — (((Tendar))) (@Tendar) May 31, 2026

Ukrajinski dronovi su pogodili i skladište nafte u gradu Matvejev Kurgan u ruskoj Rostovskoj oblasti, izvijestili su ruski medijski kanali na Telegramu. Ukrajinski medij navodi kako izvješća o udarima ne može potvrditi, no na društvenim mrežama korisnici objavljuju snimke za koje se čini da potvrđuju spomenute udare. Ukrajinska vojska još nije komentirala navodne napade te za sada nema informacija o razmjerima štete, a no lokalne vlasti još nisu komentirale posljedice napada. Prva izvješća ukazuju na to da je pogođena jedinica za izomerizaciju. Guverner Saratovske oblasti Roman Busargin prijavio je samo prijetnju dronom u regiji.

Saratov je ključno industrijsko mjesto u regiji, smješteno oko 150 kilometara od granice s Kazahstanom i otprilike 600 kilometara istočno od ukrajinske linije bojišta. Rafinerija je dio naftne tvrtke Rosnjeft i jedan je od najstarijih pogona za preradu nafte u regiji Volga, a gorivom opskrbljuje ruske snage, piše Ukrainska pravda. Rafinerija u Saratovu napadnuta je nekoliko puta od početka ruskog rata u Ukrajini, a posljednji put u ožujku, kada je napad dronovima velikih razmjera prouzročio privremeni prekid proizvodnje u postrojenju.

Guverner Rostovske oblasti, Jurij Sljusar, izjavio je da je pad olupine drona doveo do požara u tamošnjem skladištu goriva u okrugu Matveevo-Kurganski. Stanovnici obližnjih privatnih kuća su evakuirani, ali mještani nisu u opasnosti, rekao je, kako prenosi ruski poslovni dnevnik Kommersant. "Specijalne službe rade na mjestu događaja, stigao je vatrogasni vlak, počeo je gasiti požar. Informacije o žrtvama nisu primljene", napisao je on u Telegramu. Prema podacima koje je prikupio poljski medij Vot Tak, ukrajinska vojska napala je ruske rafinerije nafte najmanje 159 puta od početka ruskog rata u Ukrajini.

More Ukrainian drones are approaching the Saratov refinery in Russia. They are flying in groups. Russian air defense is inexistent or empty. pic.twitter.com/oBUYifDNc1 — (((Tendar))) (@Tendar) May 31, 2026

Footage of Russia's Saratov Oil Refinery burning this morning after Ukrainian attack drones successfully hit the facility. pic.twitter.com/7CmhCCQWkE — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 31, 2026

Glavni direktor IAEA-e Grossi izrazio zabrinutost zbog napada na nuklearnu elektranu

Glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Mariano Grossi izrazio je u subotu zabrinutost nakon što je dron pogodio zgradu turbine najveće europske nuklearne elektrane Zaporižja (ZNPP), pri čemu je navodno probijen otvor u njezinu zidu, izvijestila je agencija na društvenoj mreži X. IAEA je priopćila da ju je o incidentu obavijestila uprava elektrane, a koja se nalazi pod ruskom kontrolom.

"Glavni direktor IAEA-e, Rafael Mariano Grossi, izražava ozbiljnu zabrinutost zbog prijavljenog incidenta, koji ugrožava, kako sedam neizostavnih stupova za osiguranje nuklearne sigurnosti tijekom sukoba, tako i pet konkretnih načela za zaštitu ZNPP-a", istaknuli su iz agencije.

Ta načela, naglašavaju, jasno navode da "ne smije biti nikakvih napada iz elektrane niti protiv elektrane". Prema navodima agencije, koja je zatražila pristup pogođenoj zgradi turbine kako bi iz prve ruke procijenila štetu, riječ je o prvom napadu dronom unutar perimetra elektrane od travnja 2024. godine.

"Napadati nuklearna postrojenja isto je kao igrati se vatrom", poručio je Grossi. Iz IAEA-e su kazali kako će objaviti dodatne informacije nakon što njihov tim dobije pristup mjestu incidenta i utvrdi pojedinosti o događaju, dodajući kako nema neposrednih izvješća o ozlijeđenima niti o šteti na nuklearnim sustavima elektrane.