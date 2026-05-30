VIDEO Dok su mnogi bunkeri već devastirani, ovaj je gotovo netaknut: 'Kao da je vojska tek jučer napustila bazu'

Otok Vis prepun je vojnih tajni koje se već desetljećima kriju ispod površine. Dok mnogi ostaci povijesti s vremenom lagano propadaju, postoje i mjesta koja djeluju netaknuta. Jedno od njih, podzemni vojni objekt, otkrili su urbex istraživači Alen Banković i Nino Kocijan, dvojac koji stoji iza YouTube kanala "Terra Croatia". Stanje u kojem su zatekli bunker ih je, kažu, ostavilo u potpunom šoku.

"Gledamo i ne vjerujemo - unutra nema ni trunke smeća koje turisti inače ostavljaju, nema vandalizma, nema grafita. Sve instalacije su na svom mjestu, ventilacijski sustavi su netaknuti, a vojnički kreveti i dalje stoje savršeno posloženi, kao da je vojska tek jučer napustila bazu", opisali su nam. Pritom, dodali su kako kompleks predstavlja savršeno očuvanu vremensku kapsulu.

Prolaskom kroz podzemni labirint, u jednoj su prostoriji pronašli i očuvanu granatu za top. Kako istraživači napominju, riječ o impresivnom komadu vojne povijesti. Smatraju kako je ovaj bunker možda i najbolje očuvan od svih ikada snimljenih na jadranskoj obali. Cijeli su svoj obilazak ovjekovječili i videom kojeg prenosimo u nastavku.