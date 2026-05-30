Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VREMENSKA KAPSULA

VIDEO Dok su mnogi bunkeri već devastirani, ovaj je gotovo netaknut: 'Kao da je vojska tek jučer napustila bazu'

Foto: Terra Croatia
1/6
Autor
Dora Taslak
30.05.2026.
u 22:39

Prolaskom kroz podzemni labirint, u jednoj su prostoriji pronašli i očuvanu granatu za top

Otok Vis prepun je vojnih tajni koje se već desetljećima kriju ispod površine. Dok mnogi ostaci povijesti s vremenom lagano propadaju, postoje i mjesta koja djeluju netaknuta. Jedno od njih, podzemni vojni objekt, otkrili su urbex istraživači Alen Banković i Nino Kocijan, dvojac koji stoji iza YouTube kanala "Terra Croatia". Stanje u kojem su zatekli bunker ih je, kažu, ostavilo u potpunom šoku.

"Gledamo i ne vjerujemo - unutra nema ni trunke smeća koje turisti inače ostavljaju, nema vandalizma, nema grafita. Sve instalacije su na svom mjestu, ventilacijski sustavi su netaknuti, a vojnički kreveti i dalje stoje savršeno posloženi, kao da je vojska tek jučer napustila bazu", opisali su nam. Pritom, dodali su kako kompleks predstavlja savršeno očuvanu vremensku kapsulu.

Prolaskom kroz podzemni labirint, u jednoj su prostoriji pronašli i očuvanu granatu za top. Kako istraživači napominju, riječ o impresivnom komadu vojne povijesti. Smatraju kako je ovaj bunker možda i najbolje očuvan od svih ikada snimljenih na jadranskoj obali. Cijeli su svoj obilazak ovjekovječili i videom kojeg prenosimo u nastavku. 
Ovo morate znati na paklenim vrućinama: Imamo sedam stručnih savjeta za najbolju zaštitu guma i tijekom visokih temperatura
Ključne riječi
bunker Vis Alen Banković Nino Kocijan Terra Croatia

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZV
Zagorsko-Vino
23:14 30.05.2026.

Kada je taj bunker izgraden? Vjerujem da kada je bunker izgraden da HDZ-ovac nije stavio ni dinar u svoj dep.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!