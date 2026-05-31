Gala proslave hrvatske državnosti u Sjedinjenim američkiim državama i Kanadi

PITTSBURGH, PA – Minulog tjedna i koncem svibnja održano je nekoliko slavlja Dana hrvatske državnosti u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Slavlju su se pridružile mnoge kulturne i društvene organizacije, pojedinci i poslovni ljudi predvođeni vodstvom hrvatskih diplomatskih predstavnika Republike Hrvatske u Washington-u DC, Ottawa-i i Mississauga-i.

U Ontariju je u organizaciji generalnog konzulata proslavljen, uz Dan državnosti, i Dan hrvatske baštine koji je utemeljen prije nekoliko godina po parlamentu kanadske Provincije Ontario. Sva slavlja i prijemi održani su uz zvuke tamburice, hrvatske kulinarske baštine i izvrsnih hrvatskih vina. Osjećaj radosti i gostoljublja širio se je na svakom koraku.

Mnogi strani diplomati i domaći društveno politički zastupnici divili su se zajedništvu i ponosu tog malog naroda, pristiglog iz domovine Hrvatske koji je pripomogao izgradnji i ugledu njihovih novih domovina. Naša najstarija i najveća udruga Hrvata u svijetu, Hrvatska bratska zajednica u Americi proslavila je Noć hrvatske baštine na stadionu PNC Parka na baseball utakmici između Pittsburgh Pirates i Minnesota Twins.

Duquesne Tamburitzans na travnjaku stadiona, izvela je američku himnu na početku utakmice. Više od tisuću Hrvata i njihovih prijatelja bili su obučeni u majice s crveno-bijelim kockicama ili u majicama koje je klub Pirates dijelio u ime priznanja i slavlja hrvatske kulturno-sportske baštine. Početnu baseball lopticu ubacio je Daniel Turkall Čovjek godine Ujedinjenih odsjeka HBZ-a jugozapadne Pennsylvanije. Vjerujemo da će nam duh ovih slavlja i zajedništva biti daljnja crta vodilja u budućim pothvatima.