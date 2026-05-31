Alarmantna situacija zbog širenja bolesti: Jedna se stvar nikada prije nije dogodila

Brzo širenje ebole u Demokratskoj Republici Kongo (DR Kongo) dovelo je do duboko zabrinjavajuće situacije, upozorila je medicinska humanitarna organizacija Médecins Sans Frontières (MSF). Govoreći dva tjedna nakon izbijanja epidemije, zamjenik ravnatelja MSF-a, Alan Gonzales, rekao je da nikada prije nije zabilježeno toliko slučajeva u tako kratkom vremenu nakon proglašenja epidemije, piše BBC.

Njegove izjave uslijedile su dok je čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, posjetio istočnu kongolsku pokrajinu Ituri, najteže pogođeno područje, kako bi nadgledao napore za suzbijanje virusa. U DR Kongu sada postoji više od 1000 sumnjivih slučajeva ebole te najmanje 246 smrtnih slučajeva. Susjedna Uganda prijavila je, pak, devet potvrđenih slučajeva i jednu smrt.

„Dva tjedna nakon proglašenja epidemije bolesti ebole u pokrajini Ituri, situacija je duboko zabrinjavajuća”, rekao je Gonzales u jučerašnjem priopćenju. „Nikada prije epidemija ebole nije zabilježila toliko slučajeva tako brzo nakon proglašenja”, rekao je, naglašavajući da njegovi timovi na terenu „svjedoče odgovoru koji još nije sustigao brzo širenje epidemije”. Stvarnost je danas takva, dodao je, da nitko ne zna stvarne razmjere i ozbiljnost ove epidemije. Svakodnevno se prijavljuju novi sumnjivi slučajevi, a stotine uzoraka još uvijek nisu testirane, napomenuo je.

Gonzales je dodao da su napori za suzbijanje epidemije i dostava humanitarne pomoći usporeni zbog "velikih ograničenja”, uključujući zatvaranje granica i zračnih luka. WHO je više puta upozorio da tekući sukobi u DR Kongu također značajno otežavaju odgovor na epidemiju ebole. Nakon dolaska u glavni grad pokrajine Ituri, Bunia, u subotu, Tedros je rekao da su on i njegov tim u DR Kongu "kako bi vidjeli kako se odvija odgovor na epidemiju i postoje li izazovi u kojima mogu pomoći”.

Pozvao je zajednice u središtu epidemije da preuzmu veću ulogu u borbi protiv bolesti, rekavši da one "bolje razumiju probleme i također poznaju rješenja”. Tedros je također rekao da razumije koliko je ljudima važno odati počast preminulima na sprovodima, ali je upozorio da je to trenutačno opasno. "Određene prakse, uključujući dodirivanje tijela osoba koje su umrle od ebole, mogu dodatno širiti virus. Dok tugujemo za onima koje smo izgubili, moramo učiniti sve što možemo kako ne bismo izgubili još nekoga i ušli u začarani krug žalovanja”, rekao je.

Kako piše BBC, virusi ebole obično zaraze životinje, a epidemije među ljudima ponekad počinju kada ljudi jedu ili rukuju zaraženim životinjama. Ebola se širi izravnim kontaktom s tjelesnim tekućinama zaražene osobe, uključujući krv, povraćeni sadržaj, proljev, slinu, mokraću, sjeme i znoj. Može se prenijeti i dodirom kontaminiranih predmeta poput igala, posteljine ili odjeće.

Pacijente oboljele od ebole potrebno je izolirati u bolnici, a liječenje se sastoji od ublažavanja simptoma – primjerice pomoći pri disanju i nadoknade tekućine intravenoznim putem kako bi se spriječila dehidracija – prema podacima britanske zdravstvene službe NHS.

U Buniji se svakodnevni život naizgled uglavnom nije promijenio. Ljudi se i dalje kreću, trguju i obavljaju svoje uobičajene aktivnosti. Po dolasku u gradsku zračnu luku, putnici se upućuju prema mjestima za pranje ruku gdje su obvezni oprati ruke sapunom i vodom. U dijelovima zračne luke istaknute su javnozdravstvene obavijesti, a informacije se također emitiraju putem radija i televizije. Te se poruke prenose na lokalnim jezicima, kao i na francuskom, službenom jeziku DR Konga.

Jedna od prvih Tedrosovih postaja bio je laboratorij National Institute for Biomedical Research u Buniji, gdje se testiraju uzorci pacijenata za koje se sumnja da imaju ebolu. Lokalni zdravstveni dužnosnici kažu da je ustanova sada sposobna vratiti rezultate unutar 24 sata, što liječnicima pomaže da brzo identificiraju infekcije i započnu liječenje.

Donedavno su se uzorci morali transportirati više od 1500 kilometara do glavnog grada DR Konga, Kinshasa, što je uzrokovalo kašnjenja za koja su zdravstveni djelatnici strahovali da bi mogla koštati života i omogućiti daljnje širenje virusa. U zasebnom razvoju događaja, zdravstveni dužnosnici u Brazil izvijestili su u subotu da istražuju sumnjivi slučaj ebole u saveznoj državi São Paulo. Brazilski mediji navode da je 37-godišnji muškarac, koji se nedavno vratio iz DR Konga, sada u izolaciji u institutu za zarazne bolesti. Trenutačna epidemija, rijedak soj ebole poznat kao Bundibugyo ebolavirus disease, nema dokazano učinkovito cjepivo i usmrćuje otprilike trećinu zaraženih osoba, prenosi BBC: