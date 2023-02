VIDEO Pogledajte kako su se HGSS-ovci probili do onih koji su zapeli u snježnoj mećavi

Zbog iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta uzrokovanih snijegom u Lici i Gorskom kotaru, te jakom burom povremeno s olujnim i orkanskim udarima u priobalju, i dalje nema slobodnog cestovnog pravca niti za jednu skupinu vozila iz smjera Dalmacije prema unutrašnjosti i obrnuto. U tijeku je zimsko održavanje cesta pa su česti zastoji iza vozila zimske službe koja se kreću sporije. Od jučer poslijepodne na cestama vlada kolaps. Iz MUP-a i HAK-a i dalje apeliraju na građane da ne idu na put ako ne moraju.

Bilo je jučer i oni koji su, unatoč zabrani, kod tunela Sveti Rok ušli na autocestu pa su ih morali spašavati. HGSS stanica Zadar objavila je snimku kako se njihovi timovi probijaju do automobila. "U ovom videu možete vidjeti kako se naši timovi iz HGSS - Stanica Zadar noćas probijaju do 26 vozila koja su zapela na autocesti kod tunela Sveti Rok. Također pružili su i pomoć vozačima koji su se zatekli u snježnoj mećavi na cesti kod Modrića. Uz zadarske spašavatelje na terenu su bili i timovi iz HGSS Stanica Šibenik, dok su dodatni timovi iz HGSS Split bili dežurni u Kninu. Tim iz HGSS Stanica Gospić rano jutros je prebacio pacijenta iz Karlobaga na dijalizu u OB Gospić, timovi iz Stanice Šibenik trenutno se nalaze na terenu kod Otrića", stoji u objavi na Facebooku.

Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja cijeli dan i noć pokušavali su doći do svih putnika koji su zameteni u snijegu i u tome su uspjeli, a pročelnik HGSS-a Josip Brozičević jutros je za HRT rekao da je noć protekla relativno mirno. Noć je protekla relativno mirno jer je u večernjim satima dobar dio toga riješen i te kolone koje su bile stvorene i automobili u snijegu na cesti Gračac-Obrovac i Gračac-Knin su pročišćene i otišli su dalje, rekao je za Studio 4 telefonom iz Gospića Brozičević.

Tijekom noći su riješena i zaostala vozila ispred tunela sv. Rok s obje strane, oko 5 sati ujutro i to je pročišćeno, istaknuo je . Jutros smo imali jednu intervenciju, pacijenta iz Karlobaga smo prevezli u Opću bolnicu Gospić kako bi obavio dijalizu. To je bilo vrlo hitno, otkrio je Brozičević. HGSS je angažirao stanice Zadar, Šibenik, Split i Gospić.

U unutrašnjosti će danas biti oblačno, povremeno uz slab snijeg, češći u gorju. Na Jadranu promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, uglavnom u Dalmaciji, a na sjevernom dijelu, većinom podno Velebita, može biti snijega nošenog jakim vjetrom, prognozira za ponedjeljak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita u prvom dijelu dana na udare i orkanska, a na krajnjem jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura od -1 do 4, na Jadranu od 6 na sjeveru do 13 Celzijevih stupnjeva na jugu.