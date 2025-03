VIDEO Panika i buktinja u nekoliko sekundi: Evo kako je došlo do stravičnog požara u Makedoniji

U diskoteci u Kočanima je sinoć izbio požar u kojem je poginulo najmanje 50 ljudi. Požar je izbio tijekom nastupa benda DNA, a na događanju je bilo oko 1500 ljudi. Požar je izbio u trenutku kada su prskalice, koje su bile dio scenskog efekta tijekom nastupa, zapalile jedan od reflektora. Iskre su brzo zahvatile strop kluba, a na snimkama koje su se proširile društvenim mrežama vidi se kako je tinjanje na plafonu u svega nekoliko sekundi preraslo u buktinju.

Plamen se munjevito širio, stvarajući gusti dim koji je dodatno otežao evakuaciju. Članovi benda DNA brzo su uočili opasnost i prekinuli nastup kako bi pokušali suzbiti vatru. Pjevač benda, Pancho, u panici je vikao publici da što prije napuste prostor, pokušavajući spriječiti još veću tragediju: "Izađite van, odmah izađite!".

Nekoliko osoba povezanih s požarom je privedeno, objavio je ministar unutarnjih poslova Pance Toškovski. "Neke od osoba su privedene i ispituju se, među njima su i organizatori, od kojih su neki teško ozlijeđeni u ovoj katastrofalnoj nesreći", istaknuo je Toškovski. "Sve klinike i bolnice u kojima je bilo smrtnih slučajeva dobile su upute da obavijeste obitelji i sve koji moraju primiti te informacije. Naravno, moraju postupati prema uputama tužiteljstva i obaviti obdukciju. Imamo preminule u nekoliko bolnica u Makedoniji", rekao je Toškovski, koji nije mogao otkriti dob stradalih, prenosi Skopje1.

