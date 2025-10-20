Naši Portali
VIŠE OSOBA OZLIJEĐENO

VIDEO Oluja pogodila područje kod Pariza: Jedna osoba poginula, vjetar rušio dizalice i nosio krovove

silovit vjetar pogodio područje Val d'Oise sjeverno od Pariza
Foto: Instagram/Screenshot
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
20.10.2025.
u 23:20

Osamdeset vatrogasaca, 50 policajaca i 20 pripadnika hitne medicinske službe mobilizirano je, prema prefekturi

Jedna osoba je poginula nakon što je silovit vjetar pogodio područje Val d'Oise sjeverno od Pariza, objavila je tamošnja prefektura u ponedjeljak navečer. Prefektura Val d'Oise navela je da je "jedna osoba poginula, četiri su u kritičnom stanju, a pet je u lakše ozlijeđeno". Rekla je da se radilo o vjetru koji je rušio dizalice i odnosio krovove.

Osamdeset vatrogasaca, 50 policajaca i 20 pripadnika hitne medicinske službe mobilizirano je, prema prefekturi. Ona je pozvala stanovnike da "ostanu oprezni i izbjegavaju nepotrebna putovanja" kako bi omogućili prolaz vozilima hitnih službi.
