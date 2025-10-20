VIDEO Pojavila se snimka iz Louvrea: Jedan od pljačkaša snimljen kako reže staklo vitrine

Pljačkaši su tijekom jutra upali u Louvre, jedan od najpoznatijih muzeja na svijetu, te ukrali nekoliko predmeta za koje tamošnji dužnosnici navode da imaju "neprocjenjivu vrijednost". Nakon krađe osam komada nakita, muzej je zatvorio svoja vrata. Nitko u incidentu nije ozlijeđen, a pokrenuta je istraga.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka koja navodno pokazuje jednog od pljačkaša. On na toj snimci, kako se čini, reže staklo vitrine u galeriji. Nosi žuti prsluk te ima kapuljaču. Prema informacijama koje je navela tužiteljica Laure Beccuau za BFMTV, u pljački su sudjelovala četiri počinitelja.

According to the newspaper, two of the nine stolen pieces of jewelry have already been recovered.

Slučaj je komentirao i francuski predsjednik Emmanuel Macron. On smatra da je "krađa počinjena u Louvreu napad na baštinu koju cijenimo jer je ona naša povijest". Pritom, uvjerava da će ukradena djela biti pronađena i da će "počinitelji biti izvedeni pred lice pravde".

Prema ranijim informacijama Ministarstava unutarnjih poslova i kulture, pljačkaši su provalili kroz prozor muzeja. Nakon što su razbili prozor, ušli su u galeriju Apolon, uzeli nakit te pobjegli. Njihova "operacija" trajala je svega nekoliko minuta. Na mjesto događaja stigli su na jednom ili dva skutera TMAX.