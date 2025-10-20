Naši Portali
UKRADENI NEPROCJENJIVI PREDMETI

VIDEO Pojavila se snimka iz Louvrea: Jedan od pljačkaša snimljen kako reže staklo vitrine

Jewellery stolen from Louvre museum, according to French Interior Ministry, in Paris
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Autor
Dora Taslak
20.10.2025.
u 00:05

Prema informacijama koje je navela tužiteljica Laure Beccuau, u pljački su sudjelovala četiri počinitelja

Pljačkaši su tijekom jutra upali u Louvre, jedan od najpoznatijih muzeja na svijetu, te ukrali nekoliko predmeta za koje tamošnji dužnosnici navode da imaju "neprocjenjivu vrijednost". Nakon krađe osam komada nakita, muzej je zatvorio svoja vrata. Nitko u incidentu nije ozlijeđen, a pokrenuta je istraga. 

Na društvenim mrežama pojavila se snimka koja navodno pokazuje jednog od pljačkaša. On na toj snimci, kako se čini, reže staklo vitrine u galeriji. Nosi žuti prsluk te ima kapuljaču. Prema informacijama koje je navela tužiteljica Laure Beccuau za BFMTV, u pljački su sudjelovala četiri počinitelja. 

Slučaj je komentirao i francuski predsjednik Emmanuel Macron. On smatra da je "krađa počinjena u Louvreu napad na baštinu koju cijenimo jer je ona naša povijest". Pritom, uvjerava da će ukradena djela biti pronađena i da će "počinitelji biti izvedeni pred lice pravde".

Prema ranijim informacijama Ministarstava unutarnjih poslova i kulture, pljačkaši su provalili kroz prozor muzeja. Nakon što su razbili prozor, ušli su u galeriju Apolon, uzeli nakit te pobjegli. Njihova "operacija" trajala je svega nekoliko minuta. Na mjesto događaja stigli su na jednom ili dva skutera TMAX.

FOTO Ispao im je putem? Pronađen jedan od ukradenih dragulja! Evo gdje su lopovi ušli u Louvre
Jewellery stolen from Louvre museum, according to French Interior Ministry, in Paris
Ključne riječi
pljačka Pariz Francuska muzej Louvre

