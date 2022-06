VIDEO: Oko 2.000 migranata pokušalo ući u španjolsku enklavu Melilla

Gotovo 2.000 migranata pokušalo je u petak ujutro prodrijeti iz Maroka u španjolsku enklavu Melillu, a njih 130 u tome je uspjelo, objavila je španjolska policija nove podatke o prvom masovnom pokušaju prodora otkako su Madrid i Rabat normalizirali odnose.

😳Today.From [RT].❗More than 400 migrants from Morocco STORM border fence in Spain’s Melilla enclave - report

The migrants - armed with sticks - managed to break down a door at the border checkpoint and enter the Spanish territory based in North Africa, according to local media pic.twitter.com/zl3rBQhZuk — Lara28 ✨💫⚡️✨🌟☀️👒 (@Lara28742634061) June 24, 2022

Španjolska policija uočila je u 6.40 ujutro mnoštvo koje je činilo "gotovo 2000 migranata" kako se približava granici, a "130 osoba iz subsaharske Afrike" u tome je uspjelo, rekao je policijski glasnogovornik.

Njemačka agencija dpa prenosi pozivajući se na agenciju Europa Press da su ilegalni migranti silom otvorili jedan od ulaza preko granice.

Video snimke objavljene na društvenim mrežama pokazuju uglavnom mlade muškarce kako trče ulicama, pjevajući i plešući od radosti.

no females, no children, no elderly... this is an invasion of military aged fighting fit males. #Spain #Migrants https://t.co/mXsh4eywgR — 𝒊𝒏 @ (@veldmuis0) June 24, 2022

More than 2,000 North African migrants try to break into Melilla today 24.6.2022. About 100 migrants managed to enter Spain.#Melilla #Spain pic.twitter.com/oKvI290vQ7 — Based 🇫🇮 (@Based_FIN) June 24, 2022

Neki od njih bili su ozlijeđeni zbog prodora preko ograde, 6 metara visoke i s dva niza bodljikave žice.

Dan ranije 116 marokanskih policajaca bilo je ozlijeđeno u pokušaju da zaustave 500 migranata u pokušaju nasilnog prelaska ograde.

Maroko je 1956. stekao neovisnost od Francuske i Španjolske koja još ima dvije enklave: Melillu i Ceutu, 250 kilometara zapadno od Gibraltara.

Kako je riječ o kopnenoj granici s Europom, pored ta dva grada stalno se okupljaju deseci tisuća ljudi, uglavnom iz subsaharske Afrike čekajući svoj trenutak da pokušaju ući na tlo Europske unije.

Uobičajena im je taktika da preko ograde nahrupe stotine njih koristeći faktor iznenađenja za graničnu policiju, no prema objavama na društvenim mrežama, imaju i druge strategije.

Spain .



The European invasion! Illegal migrants use the underground sewers to get to Melill Spain (Spanish exclave on the border with Morocco). pic.twitter.com/g6hox3iE7M — Ultra Dante 🇺🇸 (@RealDante12) June 24, 2022

Pokušaj masovnog prelaska prvi je nakon normalizacije odnosa između Madrida i Rabata nakon diplomatskog spora dugog gotovo godinu dana koji je počeo kada je Španjolska primila na liječenje Brahima Ghalija u travnju 2021. Ghali je zapovjednik Fronte Polisario, organizacije koja se desetljećima bori za neovisnost Zapadne Sahare od Kraljevine Maroko.

Madrid je spor okončao kada je javno podržao marokanski plan da se Zapadnoj Sahari dodijeli autonomija.

Zapadna Sahara je bivša španjolska kolonija koja je 80 posto pod nadzorom Rabata, no Polisario želi neovisnost u čemu ga podržava Alžir.