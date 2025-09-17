VIDEO Pogledajte moćne Patrije u akciji. Na poligonu kod Slunja Hrvatska vojska pokazala svoje adute na djelu

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” održava se vježba Borbena moć 25, najveća združena vojna vježba u posljednjih sedam godina. Na završnom prikazu združene vojne vježbe prisutni su predsjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid.

Riječ je o najvećoj združenoj vojnoj vježbi Hrvatske vojske u posljednjih sedam godina, koja predstavlja završnu i najsloženiju fazu obuke kojom se potvrđuje sposobnost Oružanih snaga Republike Hrvatske za provedbu združenih operacija u kopnenoj, zračnoj, pomorskoj i cyber domeni. Na vojnom poligonu bit će prikazane sposobnosti Hrvatske vojske razvijene kroz proces modernizacije, uvježbavanja i integracije novonabavljenih borbenih sustava. Na vježbama će se moći vidjeti djelovanje Rafalea, Bayraktara, Kiowa Warriora, dronova Orqa, Patrije, Bradleya...

Vježbe patrija Hrvatskih oružanih snaga Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dio tih sustava bit će po prvi put javno prikazan u okviru borbenog djelovanja, a vježba će se izvoditi bojevim streljivom po stvarnim ciljevima na terenu. Time se jasno prikazuje visoka razina spremnosti i učinkovitosti Oružanih snaga RH te njihova sposobnost obrane teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske.