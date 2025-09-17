Naši Portali
VEČERNJI NA VJEŽBI BORBENA MOĆ 25

VIDEO Pogledajte moćne Patrije u akciji. Na poligonu kod Slunja Hrvatska vojska pokazala svoje adute na djelu

Foto: Screenshot
1/10
Autori: Snježana Bičak, vecernji.hr
17.09.2025.
u 11:45

Na vojnom poligonu bit će prikazane sposobnosti Hrvatske vojske razvijene kroz proces modernizacije, uvježbavanja i integracije novonabavljenih borbenih sustava. Sve prati reporterka Večernjeg lista Snježana Bičak.

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” održava se vježba Borbena moć 25, najveća združena vojna vježba u posljednjih sedam godina. Na završnom prikazu združene vojne vježbe prisutni su predsjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid.

Riječ je o najvećoj združenoj vojnoj vježbi Hrvatske vojske u posljednjih sedam godina, koja predstavlja završnu i najsloženiju fazu obuke kojom se potvrđuje sposobnost Oružanih snaga Republike Hrvatske za provedbu združenih operacija u kopnenoj, zračnoj, pomorskoj i cyber domeni. Na vojnom poligonu bit će prikazane sposobnosti Hrvatske vojske razvijene kroz proces modernizacije, uvježbavanja i integracije novonabavljenih borbenih sustava. Na vježbama će se moći vidjeti djelovanje Rafalea, Bayraktara, Kiowa Warriora, dronova Orqa, Patrije, Bradleya...

Vježbe patrija Hrvatskih oružanih snaga

Dio tih sustava bit će po prvi put javno prikazan u okviru borbenog djelovanja, a vježba će se izvoditi bojevim streljivom po stvarnim ciljevima na terenu. Time se jasno prikazuje visoka razina spremnosti i učinkovitosti Oružanih snaga RH te njihova sposobnost obrane teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske.

Vježbe topništva Hrvatskih oružanih snaga
Ključne riječi
Vojni poligon Eugen Kvaternik vojna vježba

Avatar messerschmidt
messerschmidt
12:03 17.09.2025.

Bruce Lee je rekao - Cigla se ne može braniti!

