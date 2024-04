VIDEO Novo svjetlo masakra u Kabulu: Snimka marinca otkrila tajnu o kojoj Pentagon nikad nije rekao ni riječi

CNN je objavio ekskluzivnu videosnimku koja postavlja pitanja o događajima koji su se odvijali 26. kolovoza 2021. godine ispred zračne luke u Kabulu u Afganistanu. Tada se, naime, dogodio samoubilački napad na zračnu luku u kojem je ubijeno 13 američkih vojnika i oko 170 afganistanskih civila. Do napada je došlo dok su američke trupe pokušavale pomoći Amerikancima i Afganistancima da pobjegnu iz te zemlje nakon talibanskog preuzimanja vlasti.

Snimka CNN-a, snimljena "go-pro" kamerom američkog marinca koji je osiguravao sigurnost u području, prikazuje američko vojno osoblje kako zauzima obrambene položaje nakon eksplozije. Čuje se povremena pucnjava, a prema informacijama talijanske Agenzije Nova, nakon eksplozije došlo je do najmanje 11 vatrenih okršaja u roku od četiri minute. Ovo izaziva sumnje u broj vatrenih okršaja navedenih u istrazi američkog Ministarstva obrane, koja je izvijestila o samo tri simultana vatrena obračuna.

