VIDEO Novi Zeland pogodili najjači vjetrovi u više od 10 godina: Škole zatvorene, letovi otkazani...

Škole su zatvorene, a letovi otkazani nakon što je glavni grad Novog Zelanda Wellington u četvrtak pogođen najjačim vjetrovima u više od deset godina, dok je u dijelovima Južnog otoka zemlje proglašeno izvanredno stanje nakon 24 sata obilne kiše. Prosječne brzine vjetra dosegle su i do 87 kilometara na sat u Wellingtonu, što je najveća brzina od 2013., dok su udari vjetra južno od glavnog grada u obalnom Baring Headu dosegli 160 kilometara na sat, priopćila je vladina meteorološka služba. Za Wellington je izdano najviše moguće, crveno upozorenje na vjetar.

"Ovo je svakako jače od prosječnog lošeg dana u Wellingtonu", rekao je Dan Neely, glasnogovornik agencije za upravljanje u hitnim situacijama regije Wellington. "Neke su ceste zatvorene u različitim dijelovima regije. Valovi prelijevaju obalne ceste i na njima ostavljaju smeće."

The entrance to Wellington Harbour from the Beacon Hill Signal station. @WeatherWatchNZ pic.twitter.com/7d5cRR5QhR — Ross P (@Rosspnz) May 1, 2025

Stanovništvo je pozvano da ostane u zatvorenom prostoru gdje je to moguće i da osigura vanjski namještaj i trampoline. Letovi u međunarodnoj zračnoj luci Wellington otkazani su do poslijepodneva, a trajektna linija između Sjevernog i Južnog otoka obustavljena je. Brojne lokalne škole i Sveučilište Victoria u Wellingtonu priopćili su da su zatvoreni za taj dan. MetService, druga vladina meteorološka služba, rekao je da će jaki vjetrovi u Wellingtonu trajati do ranih jutarnjih sati u petak. Dodaje se da jaka kiša pada i u regiji Canterburyju na Južnom otoku, gdje je proglašeno lokalno izvanredno stanje zbog poplava i porasta razine rijeka.

Središnji okrug Selwyn na Južnom otoku proglasio je izvanredno stanje nakon što je kiša uzrokovala poplave i porast razine rijeka. Vijeće okruga priopćilo je da su podijeljene vreće s pijeskom i da su ljudi zamoljeni da štede vodu. Načelnik okruga Sam Broughton rekao je u objavi na Facebooku da su se diljem Selwyna razvili značajni rizici od poplava, posebno u nizinskim područjima, te da se od stanovništva najugroženijih područja traži da se evakuiraju.