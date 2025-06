VIDEO Novi gradonačelnik Splita: S Kerumom neću trgovati, ne bude li dogovora spreman sam za nove izbore

Novoizabrani gradonačelnik Splita Tomislav Šuta koji dužnost preuzima od Ivice Puljka u ponedjeljak u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a rekao je da ima još više od tisuća nepročitanih poruka čestitki, a da je možda među njima i ona predsjednika Republike Zorana MIlanovića kojem je kao jedan od rijetkih HDZ-ovaca čestitao na reizboru. Čestitku predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića je, kaže, dobio i stranački šef je ponosan što po prvi put od samostalnosti stranka ima vlast u dva od četiri velika grada.

- To je stvarno velika pobjeda za Hrvatsku demokratsku zajednicu i mislim da smo dobili priliku. Dosta je mladih novih ljudi i iako je kolega Radić već ponovio mandat kad pogledate na razini cijele Republike Hrvatske, dosta se novih mladih ljudi profilira.

Šuta kaže da se neće baviti kosturima iz ormara već se želi baviti s budućnosti i izvršavanjem obećanja. Bude li, dodaje, nekih nepravilnosti, zna se procedura kako se one riješavaju. Na pitanje kako je uspio pobijediti Ivicu Puljka koji je bio favorit u anketama, Šuta odgovara kako su njegovi podaci od početka pokazivali da nije nedodirljiv. U kampanji je, kaže jasno komunicirao što želi postići u Splitu.

Njega su novinari pitali pa kako ste izgubili dobivene izbore, a ja vas pitam kako ste vi pobijedili njega?

- Pa, pristupom i normalnom komunikacijom. Mislim da se nije ulazilo u nikakve svađe. Ne znam koliko ste uspjeli popratiti sva sučeljavanja, ali ja sam slao jasne poruke i jasne su poruke bile da želimo novo lice Splita i obrazlagali smo što to znači.

Nastavit će, kaže, i sa svim dobrim praksama kao što je uvođenje reda s čime se Puljak puno hvalio. Ne misli dvati više mjesta štekatima koje je, uskoro bivša vlast, micala s javnih površina. Jedino, kaže, razmatra treba li vratiti dio na Pjacu, ali u svakom slučaju misli da treba ujednačiti kriterije. Misli i povisiti ljestvicu u gradskim poduzećima jer se, tvrdi, razina srozala u odnosu na vrijeme kada je bio direktor Vodovoda i kanalizacije. Namjerava zadržati javne natječaje i odabrati najbolje.

Šuta kaže i da zna jako dobre pročelnike u gradskoj upravi i da će vidjeti koga i što treba mijenjati. Stranačka iskaznica, tvrdi, neće biti prednost bilo kome za bilo što. Započeo je, kaže, razgovore o većini u Gradskom vijeću koje ima 31 člana, a podjela je Centar 11, HDZ 10, HGS Željka Keruma 4, SDP 4 i koalicija Most/Domino 2. Misli da će vijeće biti konstituirano, neće ići u koaliciju s Kerumovom strankom te Mostom i Dominom već u programsku suradnju. Upitan što će Kerum dobiti zauzvrat, Šuta odgovara ništa,ali da se može razgovarati o funkciji predsjednika gradskog vijeća. Dodaje i neće biti podjele plijena - poduzeća ili pogodavanja.

- Neće vam biti takav pristup. Neće vam biti takav pristup. Dozvolite i dopustite vrijeme da pokaže.

A što ako druga strana na to ne pristane.

- Pa ići ćemo na nove izbore.

Dakle, spremni ste na nove izbore za Gradsko vijeće.

- Da,da.

Jeste li spremni se kockati kao što se Puljak kockao pa dao ostavku?

Ako stvari stvarno ne budu išle u smjeru da se može normalno surađivati mislim da je onda u redu da se ide u nove izbore.

Novi splitski gradonačelnik pozdravlja sve dobre projekte Puljkove adiministracije koji su, kaže, projekti kontinuiteta jer su započeti i u vrijeme Andre Krstulovića Opare. Zbog toga će, dodaje, pozvati Puljka i ostale gradonačelnike na otvaranje Žnjana 21. Lipnja. U tijeku je tehnički pregled i kada se dobiju sve dozvole bit će otvoren kako je i planirano. On, kaže, nije siguran treba li se u jednom danu na otvorenje potrošiti 270 tisuća eura, ali to se više ne može promijeniti jer su ugovori potpisani. Misli da je to za Split jako dobra stvar i veseli se kupanju na toj plaži. Iako mu najdraža jedna druga.

Ne misli, kaže mijenjati broj mobitela promijeniti se jer je bio na nekim mjestima s kojih je odlazio, a to želi učinti tako da ljudima može pogledati u oči. Treba ostati prizeman i normalan jer smo mi svi s rokom trajanja. Kako sam došao moram biti svjestan da ću tako i otići. Ali da nakon toga treba i prošetati po gradu i pogledati ljude u oči.