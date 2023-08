VIDEO Nikola Grmoja odgovorio na pitanje je li on Mostov kandidat za premijera

Prozvali ste nekidan Vladu iz Petrinje, tvrdite da iseljavaju ljude iz kontejnerskog naselja samo i isključivo zbog nadolazećih parlamentarnih izbora. Je li to možda malo pregrubo ocjena.

Nije gruba ocjena. Dakle, to je bilo prekjučer. Prekjučer je bilo 32 mjeseca od potresa na Banovini. I kada vi nakon 32 mjeseca, to je gotovo tri godine vi ljude iz kontejnera selite u privremeni smještaj, U Dvoru, u dvorcu Topusko, razbacuje ih se po Banovini. Da istovremeno ti ljudi imaju nekakva obećanja da će se raditi privremena naselja u samoj Petrinji, odakle oni dolaze. Dakle, iseljavanje ljudi nakon tri godine. Umjesto da se nakon tri godine riješilo trajno njihovo stambeno pitanje. Mislim da sam bio i preblag. I sami ljudi kažu da ne žele ići iz tih kontejnera. Neki od njih idu.

Čini mi se da privremeno rješenje još ne postoji. Je li po vama onda bolje da ti ljudi četvrtu zimu dočekaju u kontejnerskom naselju ili da možda budu smješteni na neki smještaj koji je odgovarajući.

Naravno da je bolje i to, ali to ne može biti rješenje. Problem je što se Vlada u ovom slučaju hvali time da ljude nakon 32 mjeseca iz kontejnera seli u privremeni smještaj i to ne u privremeni smještaj gdje oni žive u njihovom gradu, nego u druga sela i po cijeloj županiji, a nekima čak nude smještaj po neboderima u Zagrebu. Dakle, neka baka koja je navikla cijeli život živjeti na Banovini, da dođe u takve uvjete. Kakav je stres sada nakon tri godine ići živjeti u nekakav takav kompromis.

No ipak neki ljudi imaju u planu ostati u kontejnerima.

Ja mislim zato što su ljudi svjesni činjenice da dok su u kontejnerima barem svi mediji, barem mi oporbeni političari govorimo o tome kako tamo još uvijek neki ljudi žive u kontejnerima, kako nije riješeno njihovo pitanje. Ovako kad ih se izmjesti iz tih kontejnera, oni su dobili nekakve stanove, a Vlada će na njih zaboraviti, javnost će na njih zaboraviti i oni su svjesni toga da je ova situacija u kojoj se sada nalaze teška za njih, ali je ipak i jedan svojevrsni uteg Vladi u izbornoj godini. Sada kada ih se razmjesti po tim stanovima ili nekom kao privremenom smještaju po cijeloj Banovini ili čak po Zagrebu pitanje je koliko će se i kada njihov problem trajno rješavati.

Kako bi Most riješio to pitanje? Prema riječima ministra Bačića, velik dio tih ljudi koji su ostali u kontejnerskom naselju su zapravo podstanari. Dakle, oni nisu imali svoje stanove. Je li Most za to da se ti stanovi svejedno obnove, jer to je očito nečiji stan?

Nisam baš siguran da je većina tih ljudi, da su podstanari. Ako kažemo mi, dakle, jedan dobar dio ljudi živi u kontejnerima, što u kontejnerskim naseljima zbog toga što je njihova nekretnina oštećena u potresu. Jedan dio ljudi živi u kontejnerima uz same svoje obiteljske kuće, dakle o njima nitko sada ne govori. Jutros me zvala jedna žena, dakle koja je supruga ratnog veterana dragovoljca Domovinskog rata, kaže. Nitko mu se nikad nije ni obratio od potresa. Kaže da bi voljela sresti ministra Medveda i pitati ga o tome. Dakle, dijete joj isto tako, njezin sin, živi u kontejneru. Vide se pomaci sada u odnosu na ono što je bilo prije, ali ti pomaci nakon tri godine, logično je da se dogodi neki pomak u samoj toj obnovi.

Dobra, ali samo vratimo se na podstanare. Većina je ostala tamo koji su imali taj status. Nije sad stvar u točnom broju. Zanima me više načelno kako bi vi pomogli tim ljudima.

Pa jasno je da je to sada jedno područje u kojem je jako teško živjeti, a mislim da je interes Hrvatske da ljudi ostanu živjeti na Banovini i da tu država treba na nekakav snažniji način intervenirati i poslati poruku da je državi u interesu da ljudi ostanu tamo. Tako da bi tim ljudima trebalo trebalo pomoći.

Znači naći zamjenski smještaj, a ne obnavljati neku drugu nekretninu?

Tako je ili naći zamjenski smještali, ili obnoviti neku drugu nekretninu. Država sad gradi tamo i stanove za privremeni smještaj. Tim ljudima se definitivno treba pomoći. Mi vidimo općenito u Hrvatskoj da je veliki problem nedostatak ljudi i nedostatak radne snage. I mi moramo učiniti sve da naše ljude zadržimo na Banovini, da napravimo sve što je moguće, a posebno mlade.

Je l' mislite da će doći do nekog prisilnog iseljavanja ukoliko ti ljudi ne budu htjeli napustiti kontejnere?

Pa ne vjerujem u to. Ne vjerujem da će se to dogoditi u ovom sada predizbornom vremenu, a u nakon izbora ionako ova Vlada neće biti na pozicijama tako da ćemo mi odlučivati.

Koja će Vlada biti na pozicijama.

Pa ja sam uvjeren da će građani prepoznati ono što je Most radio u protekle četiri godine i što se tiče suzbijanja korupcije. Dakle, razotkrili smo i ovu aferu plin, da to nije napravio naš kolega Troskot hrvatski građani bi se nastavili potkradati. Isto tako, u onim ključnim trenucima npr. pandemije gdje su se uskraćivanja ljudska prava i slobode gdje je odlučivao stožer, a mi smo tražili da se odlučivanje vrati u Hrvatski sabor, dakle putem referenduma. Mislim da će ljudi prepoznati da smo se borili za njih i za njihove interese.

Dakle vi mislite da će Most pobijediti na nadolazećim izborima?

Ja sam uvjeren da će ili u prvom koraku ili u drugom koraku Most preuzeti odgovornost za Hrvatsku.

Drugi korak je postizborno koaliranje?

Drugi korak su mogući novi izbori nakon ovih izbora koji nas sada čekaju.

Dobro na temelju čega temeljite taj optimizam. Obzirom da vam sva potraživanja daju ispod 10 posto.

Istraživanja nam daju više od 10%. ako uzmemo naše koalicijske partnere Suvereniste, mi smo po našim istraživanjima, druga politička snaga u zemlji iza HDZ a. Ali ja bi podsjetio javnost da su nama ankete prije prošlih izbora davale 4 posto, da smo dobili sedam posto, dakle gotovo dvostruko više od onoga što su nam ankete davale nekoliko dana prije izbora, a da ne govorim o tome koliko ankete kada nisu provjerljive. A što su vam izbori udaljeniji to su ankete manje uvjerljive jer ne možete analizirati koliko je ono što ankete i ankete kuće objavljuju istina jer nemate nikakvu referentnu točku. Zanimljivo je pratiti ovu zadnju s anketu, dakle, gdje Most raste, a HDZ pada za jedan posto. Možda zato što su se pojavile špekulacije da su mogući izbori u jedanaestom mjesecu.

Kada vi očekujete izbore, dakle, ima raznoraznih informacija?

Ja to ne mogu znati, mislim da to zna Andrej Plenković, eventualno Branko Bačić ili ni oni sada još ne znaju jer još uvijek nisu odlučili, tako da ja ne mogu znati kad će biti izbori.

Ali vi ste na njih spremni?

Mi smo na njih spremni.

Koji bi bio Mostov kandidat za premijera?

To je dio jedne šire slagalice, nas čeka super izborna godina u kojoj trebamo troje ljudi za tri bitne funkcije. To je kandidat za premijera, kandidat za predsjednika države i osoba koja će nositi našu listu za euroizbore i sukladno tome mi ćemo donijeti procjenu, dakle, da na sve te izbore izađemo s najboljim mogućim kandidatima i profilima koji odgovaraju svakom pojedinom izbornom ciklusu, s naglaskom na parlamentarne izbore.

Jeste vi kandidat za premijera?

Ja nisam kandidat za premijera. Ja sam jedan od mogućih kandidata MOST-a za za ove funkcije o kojima sam govorio.

Dobro, ali izbori možda budu u 11 mjesecu?

Mi smo odlučili sve što je bitno i važno, a mi ćemo sigurno znati u roku petnaestak hoće li izbori biti u jedanaestom mjesecu.

I onda bi nakon toga znači...?

I onda bi ušli u kampanju, ja mislim da je to puno bolje nego istrčati s kandidatom godinu dana prije izbora. Ako su izbori u jedanaestom mjesecu, tada bi trebalo donijeti izborni zakon.

Kako ćete birati kandidata?

To će odlučiti Predsjedništvo i Klub zastupnika, koji će onda predložiti to Glavnom odboru. Dakle, Glavni odbor bi se trebao s tim složiti, a ako se već složi onda se ponovno odlučuje na Predsjedništvu, ali Predsjedništvo je to koje predlaže Glavnom odboru. Glavni odbor stranke potvrđuje što je jedino normalno, nismo mi Sjedinjene Američke Države da sad imamo predizbore unutar stranke i definitivno se to se neće dogoditi, a vidim da to najavljuju neki.

Dogovorili ste predizbornu koaliciju sa suradnicima, idete u sve izborne jedinice zajedno ili ćete po jedinicama drugačije?

To se trebamo dogovoriti. Oni su nešto jači u Slavoniji, tako da definitivno tamo će njihovi kandidati biti na našim zajedničkim listama, gdje još to ovisi o tome gdje imanju neke svoje kandidate. Nisu oni svugdje svugdje zastupljeni, ali tamo gdje su zastupljeni dat će svoje određene kandidate za naše liste, a posebno s naglaskom na Slavoniju.

S kime možete surađivati nakon izbora?

Pa, dakle, vidjeli ste kakav je stav određenih aktera, posebno stranke Možemo koja je dosta ideološki, isključiva i ekstremna i kojoj očito nije prioritet micanje HDZ-a s vlasti. Ima li tu nekakvih dogovora s HDZ-om u Zagrebu ja to ne mogu znati, ali oni su to odbacili kao mogućnost. Uostalom, mi na njih nismo ni računali ozbiljno. Vidjeli smo u Saboru koliko su ideološki ostrašćeni i koliko je zapravo s njima jako teško surađivati. Mislili smo na ovaj i sve ostale političke aktere na na sceni, a sada je pitanje može li se nakon izbora u toj kompoziciji stvoriti nekakva većina, nekakva tehnička vlada koja bi smijenila glavnu državnu odvjetnicu, glavnog ravnatelja HRT-a, promijenila izborni zakon i da se nakon tih nekakvih snažnih poteza ide na ideološke izbore, ne znam. Ovaj trenutak kada promišljam racionalno, ne vidim takvu mogućnost.

Vama je sve prihvatljivije nego treći mandat HDZ-a?

Sad neki spekuliraju s time ako se makne Plenković, pa dođe netko drugi. Dakle, nama u opcija uopće nije, dakle, koalicija bilo kakva sada s HDZ-om. Znači mi možemo odmah predati zahtjev za gašenje naše stranke u Ministarstvu uprave. Dakle, nema nikakvog smisla. Bit ću vrlo jasan ono što je nama opcija i na čemu mi radimo je da naš kandidat za premijera dobije dovoljan broj ruku u Hrvatskom saboru da možemo provesti sve ove reforme o kojima o kojima mi govorimo.

Bi li vaš uvjet za koaliciju bio da Most da kandidata za premijera?

To nije stvar uvjeta, to je stvar rezultata. Dakle, ako građani prepoznaju naš rad i daju nam takvu povjerenje, onda će i drugi prepoznati akteri morati to prihvatiti.

Već ste jednom tražili premijera a niste bili najjača stranka?

Ne nismo bili. Jako je teško imati premijera, a ne imati na Vladi većinu. Dakle, kada vi imate većinu ministara iz neke druge opcije koja je dobila više mandata od vas, a vi ste ovaj kandidat za premijera. Zato sam i rekao da je naš cilj dobiti toliki broj mandata da budemo opcija koja zapravo vodi Vladu. Hoće li to biti u prvom koraku, kao što sam rekao ili će to biti u drugom koraku? Ja to sada ne mogu znati. Ono što je sigurno da Most neće podržati npr. Peđu Grbina za premijera. Ako bi bila neka tehnička Vlada u takvoj Vladi ne može biti netko iz SDP a premijer npr.

Tražit ćete opet nekog novog Oreškovića?

Pa ne baš nećemo tražiti novog Oreškovića.

Dobro i dalje prozivate Vladu plin za cent, velika afera koju je upravo Most razotkrio i pustio u javnost, zbog čega još uvijek nema epiloga. I očekujete li ga sad?

Pa čitam čitamo analitičare koji kažu da Plenković, vidim da to nije tema, da će on to rješavati. Sada kada dođe vrijeme za to i kada on odluči kao pokazuje se kao onaj koji vodi cijeli proces. To je potpuno kriva procjena. Dakle, on se zapravo pokazuje kao onaj koji ne vodi proces koji je pod potpunom kontrolom. Pa evo on ne smije smijeniti u ovom trenutku još uvijek Barbarića jer bi se time zamjerio Vujnovcu i sad razmatra što napraviti, a svjestan je koliko ova afera utječe loše na rejting HDZ-a jer je svima shvatljiva. Pazite, jedan tajkun je dobivao plin za jedan cent. Zašto to ne mogu hrvatski građani ostvariti? Zašto oni moraju plaćati PDV?

Kakav epilog očekujete i kada?

Ja očekujem, dakle, da kada Plenković vidi da rejting HDZ-a nezaustavljivo pada da će svojim mecenama, među ostalim, morati objasniti da nešto treba napraviti. Međutim on je u problemima. On će morati uz Barbarića maknuti i Filipovića. A kada makne Barbarića i Filipovića, to više neće biti mala afera kako je on cijelo vrijeme minorizira. To će biti možda najveća afera njegove vlade jer odlazi prvi čovjek HEP-a i odlazi ministar gospodarstva zbog te afere, što je još gora stvar. Tu aferu je razotkrio Most.

Što još Grmoja kaže o potencijalnim mogućnostima raspleta afere Plin za cent, inflaciji, eventualnim dodatnim porezima i hrvatskim državljanima koji se nalaze u pritvorima u Grčkoj pogledajte u snimci emisije.