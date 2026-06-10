VIDEO Nevrijeme pogodilo Slovenijo, a olujna fronta prijeti i Hrvatskoj: Pogledajte tuču u Međimurju

"Nije joj prethodila kuša, iznenada je počela padati", rekla nam je čitateljica iz međimurskog sela Robadje koje je u srijedu navečer pogodila tuča. Tuča je pala u gornjem Međimurju, stižu dojave iz općina Štrigova i Sveti Martin na Muri. Nevrijeme je stiglo iz Slovenije. Snažno grmljavinsko nevrijeme tijekom srijede navečer zahvatilo je zapadni i središnji dio susjedne zemlje, gdje su zabilježeni olujni udari vjetra, obilna kiša i tuča, a prema prognozama meteorologa, olujna fronta tijekom noći i četvrtka mogla bi zahvatiti i dijelove Hrvatske. Prema izvješćima slovenskih medija i objavama na društvenim mrežama, najteže je pogođeno područje Gorenjske. U Škofjoj Loki padala je tuča veličine golf loptica, dok stanovnici Komende javljaju o velikoj materijalnoj šteti, uništenim vrtovima i drveću te nestancima električne energije.

Najviše intervencija imali su vatrogasci na području općina Naklo i Škofja Loka, a na terenu su intervenirale i službe u Radovljici, Kranju, Tržiču, Preddvoru, Šenčuru, Komendi i drugim mjestima. Za sada nema informacija o ozlijeđenim osobama. Dio Slovenije posljedice nevremena osjeća još od prethodne noći. U općini Žetale aktivirano je oko 50 klizišta, oštećeni su mostovi i prometnice, a poplavljeni su pojedini stambeni i poslovni objekti. - U ovom trenutku naši su prioriteti osigurati sigurnost ljudi, sagledati situaciju na terenu i uspostaviti uvjete za što brži oporavak od posljedica oluje - poručio je načelnik općine Žetale Matjaž Kopše, prenosi Dnevnik.si.

Radarske snimke pokazuju da se olujni sustav iz Slovenije približava Hrvatskoj, zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenja za više regija. Za srijedu navečer na snazi je upozorenje za opasno vrijeme za zagrebačku i osječku regiju zbog mogućnosti jačeg grmljavinskog nevremena, tuče i olujnih udara vjetra. Meteorolozi navode da je vjerojatnost grmljavine veća od 70 posto. Pod žutim, odnosno potencijalno opasnim upozorenjem, nalaze se karlovačka, gospićka i riječka regija.

Foto: DHMZ

Nestabilno vrijeme nastavit će se i tijekom četvrtka. Prema prognozi DHMZ-a, za zagrebačku i osječku regiju ponovno je izdano narančasto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Istodobno će veći dio zemlje, uključujući i jadransku obalu, biti pod žutim meteoalarmom zbog potencijalno opasnih vremenskih prilika.

Foto: DHMZ

U četvrtak u unutrašnjosti prolazno naoblačenje s kišom, često u obliku pljuskova s grmljavinom koji ponegdje mogu biti jače izraženi, te uz osjetan pad temperature zraka. U petak i subotu djelomice sunčano, pa i sunčanije, uz postupan porast temperature zraka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u četvrtak prolazno i jak. Na Jadranu u četvrtak promjenjivo mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. U petak i subotu pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Puhat će umjerena, u četvrtak i petak na sjevernom dijelu jaka do olujna bura, a u Dalmaciji većinom sjeverozapadni vjetar, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.