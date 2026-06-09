Stiže nagla promjena vremena: Mogući olujni vjetar i grmljavinsko nevrijeme, u ovoj regiji upaljen narančasti alarm

Hrvatsku u idućim danima očekuje postupno, ali prilično burno narušavanje vremenske slike. Iako će veći dio današnjeg dana proteći u znaku djelomice sunčanog vremena, a na Jadranu i pretežno vedrog neba uz ljetne temperature između 27 i 32 Celzijeva stupnja, stabilnost neće potrajati. Već od večeras u unutrašnjosti zemlje, a posebice na sjeveru, dolazi do jačeg razvoja oblaka koji lokalno mogu donijeti pljuskove i grmljavinu. Blagi povjetarac južnih smjerova potkraj dana će u središnjim predjelima naglo okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni vjetar, čiji bi udari prolazno mogli biti prilično jaki. Zbog ovih prva tri predznaka promjene, Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za zagrebačku regiju, gdje se očekuju udari vjetra brži od 55 kilometara na sat te izraženi pljuskovi s vjerojatnošću grmljavine većom od 60 posto, dok je ostatak zemlje zasad u zelenom.

Pravi uvod u znatno nestabilnije razdoblje nastupa sutra, kada nas očekuje promjenjivo i dinamično vrijeme. Prvi val lokalnih pljuskova s grmljavinom u središnjoj Hrvatskoj moguć je već tijekom noći i u ranim jutarnjim satima. Nakon kratkotrajnog dnevnog smirivanja, potkraj dana sa zapada stiže novo, znatno jače naoblačenje s kišom.

Foto: DHMZ

Najveća opasnost od grmljavinskog nevremena prijeti sjeveru unutrašnjosti. Zbog toga je sutra za zagrebačku regiju upaljen narančasti meteoalarm, koji signalizira opasno vrijeme praćeno mjestimice olujnim sjevernim vjetrom i izraženim popodnevnim poplavama ili tučom. Istovremeno, žuto upozorenje zbog grmljavine bit će na snazi za karlovačku i gospićku regiju, dok će na Jadranu zapuhati umjereno do jako jugo uz destabilizaciju na zapadnoj obali Istre. Ipak, južni dijelovi Dalmacije zadržat će pretežno sunčano i toplije vrijeme s temperaturama malo iznad 30 stupnjeva.

Vrhunac ovog nestabilnog vala nastavlja se u četvrtak, kada se zona opasnog vremena širi na dobar dio zemlje. Narančasto upozorenje tada će, uz zagrebačku, obuhvatiti i osječku regiju. Stanovnici sjeverne i istočne Hrvatske trebali bi se pripremiti na lokalno nevrijeme s obilnom kišom, pri čemu bi u kratkom vremenu moglo pasti više od 20 litara oborine po četvornom metru. Cijeli sustav bit će praćen jakim vjetrom s olujnim udarima, a veći dio ostatka Hrvatske bit će pod žutim alarmom, što sugerira da se opća promjena vremena i pad temperatura s kontinenta polako premještaju prema jugu i obali.