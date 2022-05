VIDEO Nastao je muk na ruskoj televiziji kad je analitičar priznao: 'Situacija će biti još gora'

Od samog početka ruske invazije na Ukrajinu, ruski mediji su primarno govorili samo pozitivno o tome, dok se kritika mogla čuti u rijetkim neovisnim medijima koji su u međuvremenu bili pod znatnim napadom vlasti. Međutim, čuti kritiku na ruskoj državnoj televiziji maltene je nemoguće, ali ipak se dogodilo i to bez da je program bio prekinut.

Vojni analitičar i umirovljeni pukovnik Mikhail Khodarenok sudjelovao je u emisiji '60 minuta' na državnoj televiziji gdje je iznio drugačiju sliku rata nego što su na to naviknuti, prenosi BBC.

Extraordinary exchange on Russian state TV’s top talk show about Ukraine. Military analyst & retired colonel Mikhail Khodarenok tells anchor Olga Skabeyeva “the situation for us will clearly get worse…we’re in total geopolitical isolation…the situation is not normal.” pic.twitter.com/ExMwVDszsk