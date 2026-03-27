FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Vjetar će i dalje harati, evo kada se očekuje smirivanje. Još će se podebljati i snježni pokrivač
A što s Vjesnikom? Pitali smo stručnjaka može li izdržati ove nalete vjetra
Tomašević: Vjetar dosegnuo 120 km/h, hitne službe primile više od 1000 poziva, ima ozlijeđenih
Vatrogasci apeliraju: Zovite nas ako je stvarno nešto bitno. Da nas ima deset puta više, ne bi uspjeli sve odraditi
Dramatično jutro zagrebačkih vatrogasaca: Zvao me i rekao 'šefe, netko od nas će poginuti'
UVJETI NA TERENU SU ZAHTJEVNI

VIDEO Na Zavižanu skoro metar snijega: Planinarski dom zatrpan

27.03.2026.
u 11:57

Zbog obilnih snježnih padalina pristup Nacionalnom parku Sjeverni Velebit uvelike je otežan, dok je na pojedinim dionicama potpuno onemogućen

U višim predjelima Hrvatske zavladali su pravi zimski uvjeti. Na Zavižanu je u petak ujutro u 7 sati izmjeren čak 91 centimetar snijega, zbog čega su planinarski dom i meteorološka postaja gotovo u potpunosti zatrpani, a uvjeti na terenu vrlo zahtjevni.

Zbog obilnih snježnih padalina pristup Nacionalnom parku Sjeverni Velebit uvelike je otežan, dok je na pojedinim dionicama potpuno onemogućen. Teški vremenski uvjeti dodatno otežavaju kretanje i boravak na tom području. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upozorava kako nepovoljne vremenske prilike i dalje traju te poziva na dodatni oprez. Na snazi su upozorenja zbog snijega, jakog vjetra i niskih temperatura, a građanima se savjetuje da prate službene prognoze te, ako je moguće, odgode putovanja, osobito prema planinskim krajevima.
