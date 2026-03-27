VIDEO Na Zavižanu skoro metar snijega: Planinarski dom zatrpan

U višim predjelima Hrvatske zavladali su pravi zimski uvjeti. Na Zavižanu je u petak ujutro u 7 sati izmjeren čak 91 centimetar snijega, zbog čega su planinarski dom i meteorološka postaja gotovo u potpunosti zatrpani, a uvjeti na terenu vrlo zahtjevni.

Naš Drago Vukušić poslao nam je fotografije s naše najviše meteorološke postaje GMP Zavižan.

Prema jutrošnjim podacima, na Zavižanu je izmjereno 91 cm snijega.



— DHMZ (@DHMZ_HR) March 27, 2026

Zbog obilnih snježnih padalina pristup Nacionalnom parku Sjeverni Velebit uvelike je otežan, dok je na pojedinim dionicama potpuno onemogućen. Teški vremenski uvjeti dodatno otežavaju kretanje i boravak na tom području. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upozorava kako nepovoljne vremenske prilike i dalje traju te poziva na dodatni oprez. Na snazi su upozorenja zbog snijega, jakog vjetra i niskih temperatura, a građanima se savjetuje da prate službene prognoze te, ako je moguće, odgode putovanja, osobito prema planinskim krajevima.