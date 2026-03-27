Olujno nevrijeme paraliziralo i željeznički promet: Evo koje su dionice ugrožene

Zbog olujnog nevremena dolazi do poteškoća u željezničkom prometu na više dionica, izvijestio je u petak HŽ Putnički prijevoz. Za promet su zatvorene dionice pruga Rijeka - Moravice, Bjelovar - Sv. Ivan Žabno, Hrvatska Dubica - Novska i Horvati - Zdenčina.

Na relaciji Zdenčina - Hrvatski Leskovac - Zdenčina putnici će biti prevezeni autobusima. Otkazani su vlakovi Zagreb Glavni kolodvor - Ogulin i Zagreb - Hrvatski Leskovac. Gradsko-prigradski prijevoz na relaciji Dugo Selo - Zagreb Glavni kolodvor - Savski Marof odvija se otežano i uz kašnjenja.

Podsjećamo, olujno nevrijeme poharalo je cijelu Hrvatsku, a osobito Zagreb i okolicu. Brojne škole su zatvorene, ljude se poziva ako mogu da ostanu kod kuće, a šteta na ulicama je sve veća. Vatrogasci ne stižu odraditi sve intervencije, pa su molili ljude da ih zovu samo ako je nešto hitno u pitanju, što se mora riješiti istog trenutka.