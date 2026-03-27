Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OTEŽANO PUTOVANJE VLAKOM

Olujno nevrijeme paraliziralo i željeznički promet: Evo koje su dionice ugrožene

Zagreb: Oleg Butković sudjelovao je na puštanju u promet prvog baterijskog vlaka
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Davorin Dukić/Hina
27.03.2026.
u 10:38

Putnici će na nekim relacijama biti prevezeni autobusima

Zbog olujnog nevremena dolazi do poteškoća u željezničkom prometu na više dionica, izvijestio je u petak HŽ Putnički prijevoz. Za promet su zatvorene dionice pruga Rijeka - Moravice, Bjelovar - Sv. Ivan Žabno, Hrvatska Dubica - Novska i Horvati - Zdenčina.

Na relaciji Zdenčina - Hrvatski Leskovac - Zdenčina putnici će biti prevezeni autobusima. Otkazani su vlakovi Zagreb Glavni kolodvor - Ogulin i Zagreb - Hrvatski Leskovac. Gradsko-prigradski prijevoz na relaciji Dugo Selo - Zagreb Glavni kolodvor - Savski Marof odvija se otežano i uz kašnjenja

Podsjećamo, olujno nevrijeme poharalo je cijelu Hrvatsku, a osobito Zagreb i okolicu. Brojne škole su zatvorene, ljude se poziva ako mogu da ostanu kod kuće, a šteta na ulicama je sve veća. Vatrogasci ne stižu odraditi sve intervencije, pa su molili ljude da ih zovu samo ako je nešto hitno u pitanju, što se mora riješiti istog trenutka. 
Ključne riječi
Zagreb nevrijeme željeznički promet vlak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!