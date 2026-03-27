Kövesi prozvala Hrvatsku zbog pritiska, Turudić time iznenađen, a Ministarstvo pravosuđa tvrdi da je riječ o zlonamjernim tvrdnjama

Laura Kövesi, prva europska glavna tužiteljica uskoro završava svoj mandat na čelu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), a o svom radu i problemima kojima se tijekom njega susretala nedavno je govorila u intervju za Euroaktiv. U kontekstu pritiska i opstrukcija rada svojih tužitelja spomenula je Hrvatsku i Grčku, ali je napomenula i da EPPO nije nailazio ni na razumijevanje Bruxellesa, koji ne voli kada EPPO istražuje političare.

EPPO je osnovan 2021. radi suzbijanja teških financijskih kaznenih djela na štetu EU-a, a tijekom mandata sadašnje glavne tužiteljice pokrenuo je 3600 istraga te zamrznuo više od milijardu eura imovine kriminalnih organizacija, uključujući i neke od najopasnijih mafijaških skupina. EPPO je lani u svojim istragama otkrio financijske prevare od 67 milijardi eura.

Proteklih godina su istraživali i neke visoko pozicionirane političare Unije, a u Hrvatskoj su istraživali Tomislava Tolušića, čija optužnica još nije pravomoćna, Gabrijelu Žalac, koja je trenutačno na odsluženju kazne te su pokušali istraživati i Vilija Beroša, no taj im je predmet odlukom Ivana Turudića, oduzet te prebačen u nadležnost USKOK-a.

Optužnica protiv Beroša još nije potvrđena, no četvorica okrivljenika iz tog postupka su priznala krivnju nakon nagodbe s USKOK-om. Nikola i Novica Petrač su već na odsluženju svojih kazni, dok su Hrvoje Petrač i Saša Pozder uspjeli dobiti odgode odlaska u zatvor; prvi do konca ožujka, a drugi do konca travnja.

Taj slučaj bio je razlog zašto je Kövesi Hrvatsku prijavila Europskoj komisiji zbog, kako je navela, sustavnih pritiska, a smatrala je i da je sporno i to što o sukobu nadležnosti između USKOK-a i EPPO-a odlučuje glavni državni odvjetnik, pri čemu se EPPO nema pravo očitovati. Kövesi je tvrdila i da USKOK EPPO-u nije prijavio svoju istragu protiv Beroša, čime, je kako je kazala, prekršio svoje obveze iz Uredbe o EPPO-u.

Problema je bilo i oko slučaja Geodezija, u kojem je premijer Andrej Plenković tvrdio da ta istraga nije u nadležnosti EPPO-a, jer nije pričinjena šteta EU proračunu već državnom proračunu RH. Na koncu je EPPO tu istragu ipak sproveo do kraja te podigao optužnicu koja ima preko 1000 stranica i još nije pravomoćna.

Kada se sve to zna, nije čudo što je u intervju Euractivu "ratnica Laura" kako je zovu, spomenula Hrvatsku u kontekstu, kako je kazala, difamacijskih kampanja i pritiska. Te njezine izjave nisu dobro primljene u Hrvatskoj pa je Ivan Turudić glavni državni odvjetnik u razgovoru za RTL kazao kako je "iznenađen i zapanjen paušalnim ocjenama Laure Kövesi."

- Nekoliko sam se puta sastao s njom, no više neću, ne želim. Na tim sastancima smo oboje našu suradnju ocijenili uzornom. Ne znam zašto je to rekla jer to nije dobro za našu buduću suradnju, pogotovo jer ona uskoro odlazi s te funkcije. Mi smo spremni na suradnju i s njezinim nasljednikom, koji je već imenovan. Mogu samo reći da ispunjavamo sve naše obaveze prema EPPO-u - kazao je Turudić.

Nakon tog intervjua priopćenjem se oglasilo i Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u kojem su naveli da "odlučno odbacuju sve zlonamjerne navode o napadima na delegirane europske tužitelje ili postojanju dezinformacijske kampanje u Republici Hrvatskoj."

- Vezano za osnivanje i rad Ureda europskog javnog tužitelja podsjećamo da je Hrvatska bila među prvih 17 država članica EU koje su prihvatile mehanizam pojačane suradnje. U proteklih šest godina u zakonodavnom, infrastrukturnom i financijskom smislu kontinuirano osiguravamo sve uvjete za učinkovit rad europskih delegiranih tužitelja u Hrvatskoj. U 2024. izmijenili smo Zakon o provedbi EPPO Uredbe kako bismo dodatno poboljšali neke aspekte rada EPPO-a u Hrvatskoj, posebno u pogledu socijalnih doprinosa i beneficiranog radnog staža za delegirane tužitelje. U početku rada EPPO-a imali smo dva delegirana tužitelja, broj delegiranih tužitelja postupno je povećan na šest. Trenutačno, osim ovih šest delegiranih tužitelja, ured EPPO-a u Zagrebu ima 12 članova dodatnog osoblja. Hrvatska po broju delegiranih europskih tužitelja ulazi u skupinu zemalja s većim brojem tužitelja i osoblja, po kriteriju veličine zemlje. Podsjećamo, i da su u listopadu 2022. hrvatska policija i EPPO potpisali Sporazum o suradnji i pristupu podacima vezanim uz otkrivanje i kazneni progon kaznenih djela, a u cilju što učinkovitije operativne suradnje određeni su policijske službenika na svim razinama koji se uključuju u rad na predmetima EPPO-a. Osim što smo osigurali uvjete za učinkovit rad EPPO-a, posebno ističemo da se institucije u Hrvatskoj ne miješaju, ne rade pritisak i ne sudjeluje u navodnim napadima ili dezinformacijskim kampanjama protiv delegiranih europskih tužitelja. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije nema nikakvih saznanja o takvim događajima, a ničim potkrijepljene navode o njihovom postojanju smatra neodgovornim postupanjem koji ne doprinosi međusobnom povjerenju i dosadašnjoj dobroj suradnji Hrvatske i EPPO-a - priopćeno je iz Ministarstva pravosuđa.

Iako Turudić i Ministarstvo pravosuđa tvrde da nikakvih problema nema, činjenica je da EPPO u Hrvatskoj već neko vrijeme traži odobrenje za zapošljavanje još dva delegirana europska tužitelja, no taj zahtjev još nije riješen. Prema podacima iz njihovog godišnjeg izvješća, EPPO je lani u Hrvatskoj pokrenuo 61 istragu u kojoj je ukupna procijenjena šteta iznosila 293 milijuna eura.

Ukupno su lani imali aktivnih 99 istraga s procijenjenom štetom od 601 milijun eura. Po EPPO-ovim optužnicama sud je donio 26 presuda u kojima su osuđene 33 osobe. Istovremeno je EPPO podigao i 11 optužnica protiv 64 osobe, a imali su i 12 odbačenih prijava protiv 33 osobe.