VIDEO Branitelji: Komemoracija SNV je huškačka, vodi u ratove, a mi to ne želimo

Iako je u nedjelju Srpsko narodno vijeće otkazalo planiranu komemoraciju za danas ujutro na Koranskom mostu u Karlovcu za 13 srpskih rezervista ubijenih 1991. godine u pokušaju upada u Karlovac, hrvatski branitelji, koji su se oštro protivili komemoraciji na mostu, ipak su održani mirni skup potpore svim braniteljima, posebno karlovačkom specijalcu Mihajlu Hrastovu, danas ujutro na Koranskom mostu.

Na mostu se okupilo više od 300 branitelja iz Karlovca, ali i čitave Karlovačke županije, te iz drugih sredina, od Zagreba, Koprivnice, te su održali mimohod na mostu.

VIDEO: Miran prosvjed branitelja, snimila: Snježana Bičak

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ovo je mirno okupljanje, obzirom da je SNV odustao od komemoracije. Ovo je podrška Miši Hrastovu, jer da nije bilo njega možda bi Karlovac pao. Te smo godine bili 20-godišnjaci i bili smo spremni dati svoje živote, stati u obranu države. Tih 13 poginulih neprijateljskih vojnika došli su ovdje u uniformama i oružjem u ruci, i znamo da su i oni bili spremni na agresiju, jer velikosrpska agresija bila je čin pobunjenih Srba i uz pomoć četnika iz Srbije te propale JNA. Tih je godina puno civila, djece i žena ubijeno u hrvatskim selima na desnoj obali Korane i Kupe od strane agresora. No, mi smo rat dobili, mi smo pobjednici, i smeta me kao i većinu građana ovdje da SNV kaže da je huškačka politika bila jednaka s obje strane. To nije istina. Istina je da smo mi bili žrtve, a oni agresori. Mi smo se branili. Domovinski rat bio je obrambeni rat. Srpsko narodno vijeće sa željom da ovdje napravi komemoraciju radi štetu i srpskoj zajednici u Hrvatskoj i Srbima općenito – kazao je Josip Slaćanin, u ime Udruge specijalne jedinice Grom.

Kazao je da su svi dobrodošli u Karlovac, bez obzira na boju kože, nacionalnost, vjeru.

- No ponašanje poput najavljene komemoracije za ubijene rezerviste na mjestu gdje su oni, zapravo, počeli rat i napad na Karlovac, je nedopustivo i neprihvatljivo. Nemamo ništa protiv da imaju mise zadušnice i pale svijeće za poginule na groblju, ali ovo je neprihvatljivo da bude na mostu koji je simbol Grada Karlovca i otpora i gdje je bila prva crta obrane na koju su došli u uniformama i naoružani. Dakle, prihvatili su taj rizik 1991. godine, čim si obukao uniformu i uzeo pušku, pretpostavka je da u tom ratu možeš poginuti. I nama bi bilo lakše da smo tih godina sa curama šetali po gradu i kupali se na Foginovom kupalištu, no morali smo u obrambeni rat – dodao je Slanin. Kazao je da imaju podršku braniteljskih udruga od Prevlake do Dunava.

VIDEO: Mirni prosvjed branitelja zbog najavljene komemoracije za ubijene srpske rezerviste

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na okupljanje u Karlovac je došao i saborski zastupnik i ratni zapovjednik specijalne policije Željko Sačić kako bi dao potporu braniteljima.

– Ovaj njihov čin je vrijedan poštovanja i uvijek ga treba podržati jer to otpor velikosrpskoj agresiji koja se sada u miru provodi. Oni žele na taj način izjednačiti agresora i žrtvu. Želi se zaboraviti da je ovdje izvršena brutalna agresija na nenaoružan hrvatski narod tih presudnih godina kada je trebalo vrlo malo njihove energije pa da presjeku Hrvatsku do Slovenije. Rat nije dječja igra, rat je brutalna stvar i najveće zlo. Trebamo raditi sve da nikad do njega dođe. Ali sad ti poraženi četnički agresori bi javno žalovali. Zato se čitav hrvatski narod mora dići protiv toga. Političke dogovore između Pupovca i Plenkovića stavimo sa strane, ovo je naša povijest i ona mora biti definirana kako to hrvatski Ustav govori i kako piše u Deklaraciji o Domovinskom ratu i kako to naši heroji svjedoče. Revizije povijesti nema! Znači, neka žaluju, ali hrvatsku povijest i sadašnjost neće mijenjati da nam djeca u nove rate dolaze i da nam stvaraju nove tenzije. Mi koji smo to preživjeli, nama je toga dosta za 10 života. Ne želimo uopće ni pomisliti da netko danas govori o nekakvoj srpskoj samoupravi, SAO Krajini, srpskim žrtvama i junacima. To je prošlost, zaboravite to, bavite se sadašnjošću i budućnošću, nemojte radikalizirati Srbe – poručio je Sačić u Karlovcu.

VIDEO: Sačić o prosvjedu branitelja

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kazao je i kako je katastrofalan podatak da je četništvo u Hrvatskoj u 21. stoljeću u porastu, što temelji na izvještaju SOA-e.

– Upravo su u rastu zbog tih mostova, zbog šajkača u Vukovaru, zbog Sunje i Bržana na Banovini i to treba zaustaviti. Dakle, mi smo humanisti, antiratni, prošli smo sve zlo ovoga rata i s te pozicije ne želimo da nam se povijest ponavlja jer nismo glupi ljudi. Samo najvećim budaletinama se takva povijest ponavlja. Plenkoviću i Pupovcu, ne dozvoli, ako si ti budala mi nismo budale – kazao je Sačić.