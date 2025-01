VIDEO Srpski političar o Vučiću: 'Patološki je lažljivac, sad će krizu premjestiti na regiju, budite na oprezu'

S obzirom na sve ono što se događa u Srbiji, od prosvjeda pa do pada Vlade, porazgovarali smo sa Srđanom Milivojevićem, predsjednikom Demokratske stranke koji se javlja iz Beograda. - Pozdrav i Beograda koji ovog jutra miriše na slobodu - rekao je kratko.

Naš novinar Hrvoje Zovko odmah ga je pitao kako komentira ostavku sada bivšeg premijera, Miloša Vučevića?

- Moram napraviti uvod s anegdotom. Puno se događaja dogodilo u Srbiji. Što se događa u jednom danu, u normalnim demokratskim državama se dogodi u pet, šest godina. Mama mi je jutros rekla da je toliko događaja da se bojim da neću vidjeti kada budu uhitili Vučića. U Srbiji su u tijeku najveći studentski prosvjedi. Demokratska stranka se odazvala na poziv na generalni štrajk. Najavili smo da ćemo biti u štrajku, nećemo biti na sjednicama. Ono što je zanimljivo, Aleksandar Vučić održao je konferenciju za novinare koja za njega izgleda kao psihoterapija. Najavio je da će ispuniti sve zahtjeve. Prije toga organizirao je miting u Jagodini gdje je na silu prikupio svoje pristalice i rekao da konačno daje dokumentaciju. Radi se o nesreći kada je stradalo 15 građana u Novom Sadu. Krenuli su prosvjedi. On je prvo rekao da nije sudjelovao u rekonstrukciji nadstrešnice, to je uređeno u vrijeme Broza, onda je rekao da daje dokumentaciju o rekonstrukciji stanice koja se nije dogodila, onda smo saznali da da se uporabna dozvola izdata 14 dana prije pada. To ispada kao da se netko zeza. Naravno da imate ogromnu količinu nasilja koja prati ove proteste. Vučić je generator nasilja i mržnje u Srbiji. On inspirira nasilnike da to rade.

Koliko sam pratio, posljednje tri žrtve na prosvjedima su žene. Pregaze automobilom i sada pretučena djevojka u Novom Sadu. Uvijek su žene meta. - Ne mogu razumjeti ovo u 21. stoljeću. Njih četvorica nasrnu na djevojku bejzbol palicama. Gdje je tu čovječnost? To je nepojmljivo, anticivilizacijsko ponašanje. Vučić je čovjek amputirane savjesti, ali je li moguće da njegovi sljedbenici toliko ne razmišljaju.

Vi ste sinoć nakon obraćanja Vučića bili žestoki. - On patetičnim glasom stalno priča da ga netko hoće ubiti. On uporno optužuje opoziciju. Ja sam čuo od studenata da žele ostavku. On kaže da je ispunio zahtjeve, ali nisu ispunjeni. Oni traže procesuiranje, a ne samo odgovornost. Oni su postavili logično pitanje. Kako je cijena radova nadstrešnice bila 15 milijuna eura, a završilo je na 60 milijuna eura, gdje je razlika zbog koje je nastradalo 15 ljudi - rekao je Milivojević.

Aleksandar Vučić je rekao da želi mir i dijalog, da je on čovjek dijaloga. Optužio je prosvjednike da nasilnim putem žele doći na vlast. - To je čovjek koji je rekao: 'Kad tad posvetit ću se vlasniku Dnevnog Telegrafa'. Taj čovjek nakon toga je četiri mjeseca kasnije ubijen. Dijalog s Vučićem izgleda tako da je pravi onaj tko ima bolji pištolj, jače šake... Njegov dijalog je krvavi monolog. On prijeti neistomišljenicima.

Predsjednik kaže da narod ima povjerenja u njega, a režimski mediji optužuju oporbu.

- Branimo ljude od mafije. Tu vlada kriminalni kartel. Kada bi Vito Corleone ustao iz groba, da postoji, došao bi Vučiću i poljubio mu ruku i rekao- 'To, kume, mi smo sanjali da napravimo ovakvu državu'. Ovakve države nema ni u latinoameričkim serijama. Tako se ne voli Srbija. Zašto krade izbore? Ne može me netko uvjeravati da voli Srbiju tako što je pljačka i inicira nasilje.

Besmislena je ostavka Vučevića koji je bio marioneta. Što je rješenje sada - prijelazna vlada, novi izbori, ostavke? - Ono što je važno, nikakvi izbori po pravilima mafije ne dolaze u obzir. Imali smo promatrače na izborima i rekli su da nisu vidjeli u Europi takvu izbornu krađu kao što su vidjeli u Srbiji. Privid izbora je nešto na što ne želimo pristati. Želimo prijelaznu vladu koja mora stvoriti uvjete za izlazak na izbore - kaže sugovornik.

Koji su to ljudi? - Nenadležan je Vučić da postavi tu vladu. On je urušio srpsko društvo. Prepao se od straha. Ovo je karikatura što se zove vlada Srbije. Prijelaznu vladu mogu odabrati stručnjaci, političke stranke opozicije. Izlaz iz krize ne mogu biti namješteni izbori. Vučić je rekao da neće biti prijelazne vlade. - Riječ je o patološkom lažljivcu. Čovjeku kojeg je lako uhvatiti u laži. Čim ga vidite da miče usnama, znate da laže.

Je li ovo početak kraja Vučića i podsjeća li to na pad Slobodana Miloševića? - Ne bih to uspoređivao. Milošević je bio esencija zla i ratni huškač. Vučić je farsa u odnosu na original tog zla. Farsa je ponekad opasnije. Ovo nije početak kraja, ovo je terminalna faza. Ono što mene brine, a znam Vučića - pokušat će krizu premjestiti na regiju. Hoće li to biti Republika Srpska, Crna Gora, Makedonija, ne znam. On je opasan čovjek za interese Srbije. To se ne smije dozvoliti.

Kako komentirati podršku iz Amerike, što očekivati od Trumpove administracije? - Vučić sa svijetom pregovara - pristajem na sve. Samo ne dirajte u moje svevlašće. Ustav Srbije piše da suverenost potiče od građana Republike.

- Ako Vučić ostane predsjednik Srbije, bit će suočen s ozbiljnim optužbama. Uvjeren sam da pregovara sa svojim mentorima iz svijeta da potraži azil u nekoj od država gdje je sakrio novac - kaže Milivojević.

