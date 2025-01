Putin i Zapad složni oko Srbije: Rusija ne može birati, Europska unija žmiri na oba oka, od Vučića želi jednu stvar

Predstavnici najutjecajnijih svjetskih zemalja su, kao po komandi, tijekom proteklih dana izrazili određenu podršku naprednjačkom režimu u Srbiji. Zanimljivo je da su se na istom zadatku našli visoki predstavnici administracija SAD-a, Rusije, i Europske unije (EU), koji kao da su ponekad prepisivali jedni od drugih. Reakcija Rusije možda i nije bila neočekivana, jer ruska vlast nema mnogo simpatija za ulične proteste. Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova tako navodi „da su odnosi Srbije i Rusije kost u grlu Zapada", i „kako se provokacijama protesti pokušavaju od demokratskih pretvoriti u antidržavne, i da je to univerzalni ključ Zapada“. Što se tiče Zapada, koji je u srpskim režimskim medijima okrivljen da stoji iza pokušaja obojene revolucije, od tamo su stigle umirujuće riječi za Vučića. Najprije je generalni direktor Glavne uprave Europske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Gert Jan Koopman u Beogradu, prema pisanju pojedinih medija, na zatvorenom sastanku s opozicijom naglasio da „Europska unija neće prihvatiti ni podržati nasilnu promjenu vlasti u Srbiji”. Nešto slično je na svom nalogu na X-u naveo i Richard Grenell, izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za specijalne misije, koji kaže „ne podržavamo one koji podrivaju vladavinu prava, ili one koji nasilno preuzimaju vladine zgrade. Ako vam se ne sviđa zakon ili neki lider, onda radite na promjeni, ali ne pribjegavajte nasilju”.

