VIDEO Marija Selak Raspudić: Hrvatska de facto nema predsjednika države. Kada gori on jede fileke

Prosvjedi protiv fašizma održani u nedjelju glavna su tema u društvu. Predsjednica Nezavisne liste i saborska zastupnica Marija Selak Raspudić u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a kazala je kako se događa jedna sustavna lobotomija gdje se svakoga prisiljava da se svrsta uz jednu stranu, da se razotkriju kao kripto fašist ili kripto komunist. - Ja na to neću pristati- kazala je i dodala kako su prosvjedi "kao naručeni" došli i ljevici i desnici, ali i bilo kome tko se ne želi baviti sustavnim problemima jer je ljude puno lakše zapaliti oko ideologije. Stvara se, dodala je, krivi dojam u javnosti da su naši građani duboko podijeljeni, a dominantna većina, nastavlja, nije ni fašistička ni komunistička nego umjerena i baštini tradiciju HSS-a.

Za premijerovu izjavu da je HDZ zadnja brana normalnoj Hrvatskoj i da mudri, zreli i pametni građani vide tko iza čega stoji rekla je da je jedino dobro što je Plenković rekao u toj rečenici to što se pozvao na mudre, zrele i pametne građane jer oni vide kakav je HDZ, te je upitala je li brana normalnoj Hrvatskoj i to što imamo uhićenog glavnog državnog inspektora i što možda nismo imali kontrolu svega onoga što se u Hrvatskoj svakodnevno konzumira. - To nije normalna Hrvatska, to je Hrvatska koja će u jednom trenutku postati politička povijest i ja ću dati sve od sebe da pokažem našim građanima, da doista postoji jedna konstruktivna alternativa koja je dovoljno ozbiljna i koja može upravljati Hrvatskom u narednom razdoblju-kazala je Selak Raspudić. Ponovila je da postoji Hrvatska koja ne pripada ekstremima i koja je sustavno antitotalitarna. - Mi imamo svoju povijest, o njoj treba govoriti i o njoj se može razumno govoriti, ali ne treba je politički zloupotrebljavati i parazitira na traumama naših građana i ponašati se kao da je nemoguće biti dosljedno anti totalitarno nastrojen-kazala je.

Za trenutnu atmosferu u društvu najviše krivi političke aktere koji su na vlasti jer imaju, kaže, poluge moći u svojim rukama pa mog i činiti neke stvari koje posljedično najviše utječu na društvo. Ne misli da je Plenković dolaskom na probu Thompsonovog koncerta dao veliki vjetar u leđa radikalnoj desnici već da je jednog zabavljača i glazbenika učinio političkom personom. - Rekla prije svega da je tu krenulo natjecanje u tome tko će doista spasiti tih, možda pet ili deset posto građana kojima su teme koje se odnose na ideologiju u ovom desnom spektru isključivo bitne-kazala je. Govorila je i o gradonačelniku Zagreba Tomislav Tomaševiću, da je prije izbora govorio kako je i sam pjevao Thompsonove pjesme, da nije za zabrane i promovirao uključivost. Zagreb je, zaključila je, sada u jednoj paradoksalnoj situaciji. Zagrebačka skupština donijela je zaključak oko onoga što se, kazala je, kolokvijalno naziva Thompsonovim koncertom.

- Međutim, ja sam sama rekla da to prazan list papira koji u praksi ne upućuje na ništa jer ne poduzima mjere da bi se nešto sprečavalo. I sad, zašto to ističem? Taj zaključak se jasno odredio prema svemu što je povezano sa Za dom spremni, barem su ga oni tako komunicirali u javnosti. A Thompson je isto tako jasno rekao da će on na prvom koncertu koji je siguran pjevati bojnu Čavoglave i da će reći za dom spremni. E, sad, ako je taj zaključak doista validna, onda Tomašević nema izbora, nego sutra spriječiti prvi koncert-drži Selak Raspudić. Na pitanje je li njoj što sporno u pjesmi Čavoglave kazala je da je jasno u kojem se kontekstu ta pjesma upotrebljavala i da je jasno kako ej pjesma nastala. - Moramo znati svoju povijest da bismo znali ispravno interpretirati-poručila je. Na pitanje ako oko ZDS ništa nije sporno zašto taj uzvik ne može izvikivati tko god onda to želi rekla je da svatko od nas ima isto pravo, ali postoji i jedna sfera političke odgovornosti i osobne procjene da se dovodi u taj kontekst i da to izgovara.

- Oni koji su se borili za Hrvatsku koji su je stvarali sasvim drugačije gledaju u tom specifičnom povijesnom kontekstu, njenim simbolima i povijesnim okolnostima nego netko drugi sa strane, tko nema veze s takvim konceptom kojem je palo na pamet svašta uzvikivali-kazala je. Za uhićenje glavnog državnog inspektora Ivana Mikulića rekla je da smo i dalje na razini balkanske komedije tipa Tesna koža gdje imamo glavnog državnog inspektora kojemu nije dovoljno mito koje prima nego mu iz džepova vire i kobasice jer se mora malo nadograditi i u mesnim prerađevinama. - A onda je svizac zamotao čokoladu- kazala je na pitanje vjeruje li da Plenković nije znao da će Mikulić biti uhićen. Komentirala je i izjavu Plenkovića da Možemo, nakon uhićenja u aferi Hipodrom, više ne mogu prigovarati HDZ-u za kaznena djela. Kaže da je posebno zabrinjava reakcija Možemo na sve, odnosno njihova relativizacija cijele situacije.

- Oni su rekli da ne vide tu ništa novog. Hej, hej. Vidimo mi jako puno toga novoga. Vidimo da je podignuta optužnica. Došli smo u jednu fazu osnovane sumnje kada službene institucije smatraju da imaju dovoljno čvrste argumente, da doista te ljude privedu pravdi. Tu je jako puno novoga-kazala je Selak Raspudić. U prijevremene izbore ne vjeruje. - Politički akteri koji su Plenkovićev koalicijski partneri su de facto politički mrtvi i bit će najjeftiniji koalicijski partner. Zato ne vjerujem ni u preslagivanja. I u interesu im je da izvlače svoje interese pozicije ili novce do kraja samog mandata-smatra Selak Raspudić. Žestoko je kritizirala šutnju predsjednika države Zorana Milanovića.

- Mi de facto nemamo predsjednika države. Otkada je završila kampanja nije se oglasio ni po kojem bitnom pitanju. Svi ga se boje kritizirati. Gdje smo mi zadnji put vidjeli predsjednika države kad je bilo bit Zadnji put kada je u državi gorjelo gdje je bio. Na nekakvim filekima. To je naš predsjednik države. Predsjednik bi trebao biti utjelovljenje razboritosti i jednog duha razuma naroda. Ali mi trenutno nemamo takvu osobu na toj poziciji. Otkad je stupio na svoju funkciju, on se zapravo više ničim ozbiljnim u ovoj državi ne bavi-zaključila je Selak Raspudić.