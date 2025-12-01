Milanović: 'Europa je živjela pod američkim kišobranom i od ruske energije – toga više nema'

"Europska unije je ogroman birokratski projekt, nedemokratski u svojoj naravi. Elitistička i neizabrana, EU je zamišljena na takav način i tako funkcionira. Mi smo još u rezidualnom periodu konjukture. Novac će dolaziti još neko vrijeme, nakon toga bit će ga sve manje, a aspiranata će biti sve više. Europa je umorna. Europski je BDP prije 20 godina bio identičan američkom, a danas je razlika tolika da u tu razliku stane još jedan kompletan japanski BDP. Europa je rasla stopom od 12 posto, a američka ekonomija 83 posto. To nije slučajno", rekao je danas predsjednik Republike Zoran Milanović govoreći na obilježavanju 105. obljetnice i Dana Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U tom smislu, predsjednik Milanović je podsjetio kako je Europska unija "dobro zamišljena kao projekt ekonomske integracije, ali je postala društvo koje se bavi životom i smrti, ratom i mirom, a to nije zamišljeno na takav način i neće na takav način opstati jer je nerealno i neefikasno".
Europe kakva je bila, upozorio je predsjednik Milanović, više nema. "Europe koja je nastala na znanju, tehnologiji, pomorskoj sili i sposobnosti da se proizvode i proda; Europe koja je pomalo cinično živjela u toploj sjeni američkog nuklearnog kišobrana bez da preuzme svoju odgovornost, koja je živjela od ruske jeftine energije i gladi kineskog tržišta da kupuju njemačke automobile - toga više nema, to je nestalo. I budemo li od te činjenice okretali glavu, budemo li se samo slijepo pokoravali, dogodit će nam se suprotno od stava da je Hrvatska i dalje gospodar svoje sudbine", pojasnio je Predsjednik. "Dio smo sustava koji je, nažalost, počeo pretenciozno precjenjivat sam sebe. Europska unija je u stvari počela živjeti iznad svojih mogućnosti u prostoru real politike", dodao je predsjednik Milanović i podsjetio kako su predstavnici EU "išli okolo i držali lekcije, moralizirali svakom, govorili kako mu treba izgledati život, školstvo, vjera, privatni život, brak, financije". Kao Europljani, "imali smo tisuće savjeta, i to vrlo arogantnih, za svakoga, a danas nas nitko ne sluša". Zaključno je upozorio kako se Hrvatska treba čuvati tuđe vlasti.
Naposljetku, za Ekonomski fakultet predsjednik Milanović rekao je da je važan u političkom smislu "kao nekakva vrsta snage, dokaz da se ovdje nešto zna i može". "Ja vam želim da taj intelektualni duh znatiželje, koji nije nužno ograničen samo na uže područje rada, njegujete i da potičete i da se uvijek sjetite svojih slavnih prethodnika", rekao je predsjednik Milanović čestitajući studentima i djelatnicima Dan Fakulteta. Na svečanosti obilježavanja 105. obljetnice i Dana Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu govorili su dekanica prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, predsjednik Odbora za financije u Gradskoj skupštini grada Zagreba, izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba Damir Bakić, ministar financija RH i izaslanik predsjednika Vlade RH izv. prof. dr. sc. Marko Primorac i zastupnik u Hrvatskom saboru, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Zoran Gregurović te su uručene nagrade i priznanja studentima i djelatnicima Ekonomskog fakulteta. Uz predsjednika Milanovića bili su savjetnica Predsjednika za odgoj i obrazovanja Jadranka Žarković i posebni savjetnik Predsjednika Republike za ekonomiju Velibor Mačkić.
