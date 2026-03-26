VIDEO CROnnect – novi podcast o odnosu Hrvatske i dijaspore

U trenutku kada se pitanja identiteta, iseljavanja i povratka sve češće otvaraju u javnom prostoru, pokreće se CROnnect – podcast posvećen odnosu Hrvatske i njezine dijaspore. Projekt želi ponuditi prostor za argumentiran i sadržajan razgovor o temama koje nadilaze dnevnu politiku: o pripadnosti, iskustvu života izvan domovine, suradnji i razvojnim mogućnostima. Podcast nastaje u suradnji Večernjeg lista, agencije IMC i platforme Croatians Online, a snimat će se u Hrvatskoj i Sjedinjenim Američkim Državama, čime se simbolički i praktično povezuju dvije strane iste priče – domovina i njezini ljudi u svijetu.

Prema procjenama temeljenima na službenim popisima stanovništva i statistikama zemalja useljavanja, izvan Republike Hrvatske živi oko tri milijuna ljudi hrvatskog podrijetla – od državljana do potomaka četvrte i pete generacije.

U Sjedinjenim Američkim Državama živi između 1,1 i 1,2 milijuna osoba koje imaju hrvatske korijene. U Njemačkoj živi oko 450.000 Hrvata, dok broj osoba hrvatskog podrijetla prelazi 500.000. U Kanadi hrvatska dijaspora broji između 130.000 i 150.000 ljudi, u Australiji između 160.000 i 200.000, u Argentini oko 200.000 do 250.000, a u Čileu između 150.000 i 200.000.

Riječ je o brojnoj i razgranatoj zajednici koja, unatoč geografskim udaljenostima, održava gospodarske, kulturne, jezične i obiteljske veze s Hrvatskom. Upravo te veze, ali i izazovi njihova održavanja kroz generacije, bit će u središtu naših razgovora. Pokretanje podcasta vremenski se podudara i s nadolazećim Svjetskim nogometnim prvenstvom u SAD-u, Kanadi i Meksiku, događajem koji tradicionalno okuplja Hrvate diljem svijeta. Gradovi domaćini utakmica hrvatske reprezentacije poslužit će kao polazište za razgovore s poduzetnicima, znanstvenicima, umjetnicima, sportskim djelatnicima i povratnicima koji ondje žive i rade.

Kroz njihove osobne i profesionalne priče otvorit će se šira pitanja - kako različite generacije iseljeništva doživljavaju identitet, na koji način surađuju s Hrvatskom te može li dijaspora imati snažniju ulogu u gospodarskom i društvenom razvoju zemlje. U emisijama će sudjelovati i povjesničari, sociolozi, predstavnici institucija i drugi sugovornici iz Hrvatske i inozemstva, s ciljem poticanja utemeljene i argumentirane rasprave.

U kontekstu demografskih i gospodarskih izazova s kojima se Hrvatska suočava, dijaspora predstavlja važan izvor znanja, iskustva i međunarodnih kontakata. CROnnect želi pridonijeti boljem razumijevanju tih potencijala te otvoriti prostor za konkretnije oblike suradnje.