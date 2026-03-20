VIDEO Vatreno u studiju Večernji TV-a: 'Kad kritiziraš u Iranu ideš na vješala, a u Americi završiš u podcastu'

U najnovijoj emisiji Večernji TV, novinari su analizirali dramatičnu eskalaciju sukoba na Bliskom istoku, koja iz dana u dan poprima sve ozbiljnije razmjere. Goste u studiju, vanjskopolitičke analitičare Hassana Haidara Diaba i Tomislava Krasneca, ugostila je Dea Redžić. Govoreći o aktualnoj situaciji, Hassan Haidar Diab istaknuo je kako sukob kontinuirano eskalira bez ikakvih naznaka smirivanja. „Situacija svaki dan evidentno eskalira i nema nikakve naznake da bi to moglo stati. Ono što je činjenica je da su do sada i američki i izraelski mediji počeli pisati kako Trump, ministar obrane i Netanyahu lažu kada tvrde da su uništili gotovo sve balističke rakete i da više nema protuzračne obrane“, rekao je.

Posebno problematizira kontradikcije na terenu: „Onda se postavlja pitanje kako i na koji način Iranci obaraju dronove i evo jučer taj bombarder koji je jedan od najmodernijih, pete generacije.“ Naglašava i izostanak konkretnih rezultata: „Ono što je danas evidentno je da, unatoč tome što su Izrael i SAD dominantniji po vojnoj moći, ništa na terenu nisu strateški postigli.“ Diab upozorava kako likvidacije pojedinih visokih dužnosnika ne predstavljaju stratešku pobjedu. „Mi ne možemo reći i tvrditi da je to strateška pobjeda. Strateška pobjeda bi bila zatvaranje Hormuškog tjesnaca, gotovo uništavanje balističkih raketa i ono najbitnije, rušenje režima.“

Osvrnuo se i na konferenciju za medije izraelskog premijera Benjamina Netanyahua „Jučer smo gledali što govori Netanyahu, on je bio neodređen. Ono što je govorio na hebrejskom bilo je drugačije nego ono što je govorio na engleskom. U jednom trenutku govori da je ratu došao kraj, a istovremeno tvrdi da su uništili sve iranske snage.“

Dodaje kako su takve tvrdnje ubrzo demantirane novim napadima: „Nakon što je završio govor, Izrael je bio napadnut i to je bio najžešći napad u 20 dana rata, što zapravo demantira ono što Netanyahu tvrdi.“ Prema njegovu mišljenju, važnu ulogu igra i unutarnja politika: „Netanyahu sada pokušava pridobiti Izraelce jer su u listopadu izbori. On cijelo vrijeme govori: ‘Ja sam vam obećao da ćemo to napraviti, da Iranci nikada neće posjedovati nuklearno oružje, da ću promijeniti Bliski istok i to sam i napravio.’“ Podsjetio je i na ankete koje pokazuju da njegova koalicija trenutno nema većinu.

S druge strane, Tomislav Krasnec ističe kako postoji određena nejasnoća u ciljevima zapadnih saveznika. „Nije baš jasno dolazi li do diskrepancije između izraelskih i američkih ciljeva, jer od početka nisu bili konkretni i koherentni u izjavama. Nikada nije bilo jasno koji su točno ciljevi“, rekao je. Dodaje kako se ipak može naslutiti osnovni okvir: „Ako uzmemo ugrubo, ciljevi su uništavanje mogućnosti obogaćivanja urana i uništenje balističkih raketa.“ Osvrnuo se i na Netanyahuove poruke o skorom završetku rata: „On je rekao da se približavaju kraju i da će to postići prije nego što su planirali. To može biti poruka koja smiruje tržišta, primjerice cijene nafte, ali ne znači nužno da je to stvarno kraj.“

Krasnec upozorava na nepredvidivost sukoba: „Ako Netanyahu i Trump kažu da su završili, to ne znači da će iranska revolucionarna garda reći isto. Rat ima svoju dinamiku, iznenađenja, poteze i protu-poteze, teško ga je vratiti unatrag.“ Posebno zabrinjava, ističe, širenje sukoba na energetsku infrastrukturu. „Najpozitivnije je do sada bilo to što nijedna strana nije ciljala naftna i energetska postrojenja. No danas to više nije slučaj. Rat je prešao u logiku ‘ja ću tebi, ti ćeš meni’.“

Navodi konkretne primjere eskalacije: „Izrael je udario na plinska polja u Perzijskom zaljevu, a Iran je uzvratio napadom na plinska polja Katara, što je šok za cijeli svijet i svjetsku ekonomiju.“ Posljedice su, kaže, ogromne: „Radi se o investicijama vrijednim desetke milijardi dolara. Šteta je golema i čak i da rat sutra stane, trebat će godine za obnovu.“ Upozorio je na moguće globalne posljedice: „Ako se nastavi razaranje energetske infrastrukture, to svijet može uvući u spiralu gospodarskog pada, inflacije i nestašice sirovina.“

