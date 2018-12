Video koji je rasplakao cijeli svijet: očuha iznenadio najljepšim darom

Dirljiva scena dogodila se u SAD-u ovih dana. Naime, jedan očuh iz SAD-a dobio je jedan sasvim nesvakidašnji božićni poklon koji je raznježio ljude diljem svijeta. Alecy West, podijelio je na svojem Twitter profilu video u kojem možemo vidjeti kako njegov prethodno spomenuti očuh otvara poklon koji je raznježio, kako njega, tako i cijeli svijet.

Alec je svojem očuhu poklonio papire za usvajanje te je na taj način htio da mu on i službeno postane otac. Aleca je očuh preuzeo kada je imao svega 3 godine, a sada već odrasli muškarac želio je to i službeno zapečatiti. Reakcija očuha uistinu je neprocjenjiva, a u ispod priloženom videu možete i pogledati ovaj nezaboravan trenutak koji je raznježio mnoge.

my step father has raised me as his own since i was 3, this christmas i surprised my family and asked him to adopt me. 🎄🎄 merry christmas. pic.twitter.com/NdkIuPMlDd