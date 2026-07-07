Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 212
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Švicarska i Kolumbija u utakmici bez favorita odlučuju o posljednjem putniku u četvrtfinale
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SVE VIŠE INTERVENCIJA

Ugašeni požari kod Labinske Drage iznad Trogira te na Braču

Požar u Vinišću stavljen pod kontrolu, policija istražuje uzrok
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Pejo Gašparević/Hina
07.07.2026.
u 23:01

Na području Gornjeg Humca na Braču tridesetak vatrogasca je ugasilo požar koji je buknuo nešto iza 18 sati

Požari kod Labinske Drage iznad Trogira i na području Gornjeg Humca na Braču ugašeni su u utorak navečer, planuli su u predvečerje, u gašenju je ukupno sudjelovalo 56 vatrogasca, a iznad Trogira vatru su gasili i kanader te air tractor, izvijestili su vatrogasci iz Kaštela i Supetra. "Dojavu o požaru na području Labinske Drage zaprimili smo oko 18 sati. Na teren je izašlo 26 vatrogasaca, a iz zraka je pomagao jedan kanader i jedan air tractor te je požar ugašen oko 20.30 sati2, rekli su Hini u DVD-u Kaštela. Dodali su kako je izgorjelo oko dva hektara trave i niskog raslinja u nenaseljnom području bez kuća. Na području Gornjeg Humca na Braču također oko 20.30 sati tridesetak vatrogasca je ugasilo požar koji je buknuo nešto iza 18 sati, doznaje se od vatrogasca u Supetru. "U tom požaru oštećen su dva vozila i pokretni štand za palačinke, a izgorio je oko jedan hektar trave i niskog raslinja", rekli su supetarski vatrogasci. Dodali su da vatra nije prijetila kućama.

Potvrdila nam inspekcija! Zatvoreno jedno od najvećih gradilišta u Zagrebu, donosimo detalje
Ključne riječi
Vatrogasci Brač Trogir Labinska Draga požar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!