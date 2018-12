Božićni poklon koji je oduševio Ronalda darovao mu je suigrač!

Cristiano Ronaldo na društvenim je mrežama objavio fotografiju sebe i sina Cristiana Juniora uz vlastiti portret na zidu.

Nikakav potpis ispod fotografije nije stavio Portugalac, već samo emoji srce.

Nitko nije mogao znati podrijetlo te slike, no i taj misteriozni detalj uskoro je razriješen.

Lovely touch from Bernardeschi: he commissioned this painting for #Ronaldo as a Christmas present pic.twitter.com/Vzz3G5v4AP