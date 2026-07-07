Drama u Ukrajini: Ponestalo Patriota, svih 29 ruskih balističkih raketa pogodilo je cilj

Rusija je tijekom noći 6. srpnja lansirala niz projektila i dronova prema Kijevu, ubivši najmanje 18 ljudi i ranivši desetke, uključujući petero djece. Timur Tkačenko, načelnik Vojne uprave grada Kijeva, izvijestio je da je stambena zgrada djelomično uništena između 5. i 9. kata u gradskom okrugu Podiljskij. Fotografije i videozapisi objavljeni na društvenim mrežama pokazuju kako se dio pročelja višestambene zgrade urušio nakon raketnog napada.



Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija tijekom noći pokrenula kombinirani napad s 29 balističkih raketa, 39 krstarećih raketa, šest hipersoničnih Zircon raketa i 351 jurišnim i mamljivim dronom, a Kijev je bio glavna meta. Novi napad uslijedio je samo nekoliko dana nakon sličnog napada koji je također iza sebe ostavio velike žrtve i razaranja u Kijevu. Dva velika napada nisu uobičajena u razmaku od nekoliko dana, no Rusija očito želi iskoristiti nedostatak protuzračnih raketa Patriot. Ukrajinska protuzračna obrana nije uspjela presresti nijednu od 29 balističkih raketa koje je Rusija ispalila tijekom sinoćnjeg napada, piše Euronews. Glasnogovornik Zračnih snaga, pukovnik Jurij Ihnat, potvrdio je izvješće, navodeći da je "stopa uspjeha presretanja, blago rečeno, niska".