Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 212
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Švicarska i Kolumbija u utakmici bez favorita odlučuju o posljednjem putniku u četvrtfinale
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKE ŽRTVE

Drama u Ukrajini: Ponestalo Patriota, svih 29 ruskih balističkih raketa pogodilo je cilj

storyeditor/2026-07-06/2026-07-06T053327Z_717234122_RC228MARRTML_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-ATTACK-KYIV.JPG
VALENTYN OGIRENKO
Autor
Danijel Prerad
07.07.2026.
u 23:10

Rusija je tijekom noći 6. srpnja lansirala niz projektila i dronova prema Kijevu, ubivši najmanje 18 ljudi i ranivši desetke, uključujući petero djece

Rusija je tijekom noći 6. srpnja lansirala niz projektila i dronova prema Kijevu, ubivši najmanje 18 ljudi i ranivši desetke, uključujući petero djece. Timur Tkačenko, načelnik Vojne uprave grada Kijeva, izvijestio je da je stambena zgrada djelomično uništena između 5. i 9. kata u gradskom okrugu Podiljskij. Fotografije i videozapisi objavljeni na društvenim mrežama pokazuju kako se dio pročelja višestambene zgrade urušio nakon raketnog napada.

Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija tijekom noći pokrenula kombinirani napad s 29 balističkih raketa, 39 krstarećih raketa, šest hipersoničnih Zircon raketa i 351 jurišnim i mamljivim dronom, a Kijev je bio glavna meta. Novi napad uslijedio je samo nekoliko dana nakon sličnog napada koji je također iza sebe ostavio velike žrtve i razaranja u Kijevu. Dva velika napada nisu uobičajena u razmaku od nekoliko dana, no Rusija očito želi iskoristiti nedostatak protuzračnih raketa Patriot. Ukrajinska protuzračna obrana nije uspjela presresti nijednu od 29 balističkih raketa koje je Rusija ispalila tijekom sinoćnjeg napada, piše Euronews. Glasnogovornik Zračnih snaga, pukovnik Jurij Ihnat, potvrdio je izvješće, navodeći da je "stopa uspjeha presretanja, blago rečeno, niska".

Ključne riječi
Rusija Zelenski Putin Balističke Rakete napadi Kijev Ukrajina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!