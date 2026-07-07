Peskov Europi nabrojao četiri stvari koje mora učiniti kako bi izbjegla rat s Rusijom: 'Ako zanemarite...'

Iz Moskve i Kijeva stižu potpuno različite poruke o sigurnosnoj situaciji u Europi. Dok Kremlj poručuje da Europa treba obnoviti dijalog s Rusijom, iz Ukrajine upozoravaju da se Moskva već priprema za mogući napad na Europsku uniju. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov rekao je u intervjuu za švicarski magazin Die Weltwoche da bi europske zemlje trebale slijediti "četiri jednostavna savjeta" kako bi zaustavile eskalaciju odnosa s Rusijom, prenijela je ruska novinska agencija TASS. "Vrlo je jednostavno", odgovorio je Peskov na pitanje što bi Europa trebala učiniti kako bi zaustavila eskalaciju. "Kao prvo, Rusija nije izvor opasnosti za Europu. Kao drugo, morate slušati zabrinutosti Rusije", rekao je. "Kao treće, ako zanemarite ruske zabrinutosti, imat ćete problema. Kao četvrto, pokušajte što prije obnoviti dijalog s Rusima. Oni su otvoreni, fleksibilni i spremni. To je tako jednostavno", poručio je glasnogovornik Kremlja.

S druge strane, šef Ureda predsjednika Ukrajine Kirilo Budanov u intervjuu za RBC-Ukraine rekao je da se Rusija već pripremila za mogući napad na Europsku uniju. Upitan o upozorenjima koja se čuju u Europi, prema kojima bi Rusija mogla napasti u idućih nekoliko godina, Budanov je rekao da je Moskva ranije smatrala kako najprije mora završiti rat u Ukrajini prije nego što krene razmatrati daljnje poteze, ali da se ti planovi sada revidiraju. Budanov nije precizirao kada bi se takav scenarij mogao ostvariti. Rekao je da ruski planski dokumenti predviđaju borbenu spremnost do početka 2027. godine, ali je naglasio da spremnost ne treba poistovjetiti s namjerom. "Riječ je o spremnosti za takve akcije. To ne znači da su odlučili to učiniti", rekao je Budanov.

Dodao je da se planovi još mogu promijeniti, ali je napomenuo da početak 2027. godine više nije tako daleko. Ranije je i poljski premijer Donald Tusk upozorio da bi Rusija mogla napasti članicu NATO-a u roku od nekoliko mjeseci, a ne godina. Pritom je doveo u pitanje i bi li Sjedinjene Države branile Europu u slučaju takvog scenarija. Mogućnost ruske eskalacije prema zemljama NATO-a nije isključio ni latvijski predsjednik Edgars Rinkēvičs. Ipak, rekao je da Rusija trenutačno nema dovoljno vojnika za pokretanje invazije punog opsega na neku članicu Saveza.