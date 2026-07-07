Picula predlaže da EU suspendira financiranje Srbije iz fonda za zapadni Balkan

Izvjestitelj Europskog parlamenta (EP) za Srbiju Tonino Picula u utorak je situaciju u Srbiji ocijenio jako lošom i predložio Europskoj komisiji da suspendira financiranje Srbije iz fonda Plan za rast i razvoj zapadnog Balkana, prenijela je televizija N1 iz Beograda. EP je raspravljao o nacrtu rezolucije o napretku Srbije u procesu pristupanja EU-u na osnovu Piculina izvješća u kojem stoji da zemlja stagnira na europskom putu zbog urušavanja demokracije i vladavine prava. Picula je ukazao kako postoji "agresivna retorika (službenog Beograda) prema EU" i da "mediji nemaju slobodu, a civilno društvo je isključeno". "Vlada Srbije je rekla da je pristupanje Uniji strateški cilj, ali činjenice to ne podržavaju", rekao je Picula.

Dodao je i da "postoji veliki jaz između građana Srbije koji su za EU i onoga što se događa u političkoj realnosti", navodeći kao primjer nezadovoljstvo javnosti zbog načina na koji je vlast reagirala na pogibiju 16 ljudi na novosadskom željezničkom kolodvoru u studenom 2014. godine. "Naročito kada je riječ o vladavini prava, situacija je jako loša. Želimo pozvati (Europsku) komisiju da suspendira financiranje Srbije kada je riječ o Planu rasta za zapadni Balkan", istaknuo je Picula. Austrijski socijaldemokrat Andreas Schieder rekao je da svi žele Srbiju u EU, ali da postoji problem na tom putu, predsjednik Aleksandar Vučić. "Dok je on predsjednik, zemlja nazaduje u demokraciji, slobodi medija, transparentnosti, rastu korupcije... Također, Srbija i Beograd se ponekad vide kao marioneta Moskve. To su dovoljni argumenti da se ozbiljno razgovara o zamrzavanju budućih sredstava EU-a", rekao je Schieder.

Hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Štir ocijenio je da se Srbija neće uskoro uskladiti sa EU-om "jer za to ne postoji politička volja ni u vladi niti u opoziciji", javio je dopisnik N1 iz Bruxellesa. Austrijski eurozastupnik Helmut Brandstätter ocijenio je da je "Vučićev uzor Putin" jer sad, poslije predsjedničkog mandata, ponovo želi biti premijer. "Nije stvar u demokraciji, naš je zadatak da kažemo narodu Srbije da smo na njihovoj strani. Srbi su Europljani kao i mi, želimo Srbiju u EU, ali autokracija nema mjesto ovdje", rekao je Brandstätter. Povjerenica EU-a za proširenje Marta Kos je izjavila da je, usprkos svih problema s kojima se zemlja suočava na europskom putu u pogledu vladavine prava i demokracije, Europska komisija obnovila svoje preporuke da se otvori klaster 3 u pregovorima sa Srbijom", prenosi N1.