Ako je suditi po proračunskom okviru za naredne tri godine, Vlada se doista namjerava držati tvrde proračunske štednje koju je najavila kod donošenja zadnjeg, s više strana osporavanog paketa antiinflacijskih mjera prije dva mjeseca. Ministri su već tada dobili upute da režu sve što je moguće po svojim resorima, a neslužbene informacije govore kako taj pritisak u međuvremenu nije popustio.



Ako je suditi po projekcijama za naredne godine, vladajući su se pomirili s činjenicom da brojke na idućim parlamentarnim izborima neće moći poduprijeti darovima za birače iz državnog proračuna. Ni izbliza onoliko koliko su ih poduprli 2024. kada smo vidjeli nikad izdašnije povećanje plaća zaposlenima u javnom sektoru, s prosječnim rastom između 20 i 30 posto, kakav nije zabilježen čak ni uz šokantan suficit zbog uvođenja PDV-a za vremena Borislava Škegre, iza kojega je tada stajao autoritet Franje Tuđmana. Ovome, dakako, treba dodati i rast mirovina i teški promašaj s procjenom broja onih koji će zatražiti inkluzivni dodatak.