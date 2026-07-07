Mađarska državna televizija obustavila informativni program

Mađarska državna televizija objavila je u utorak da je njezin informativni program privremeno obustavljen dok vlada reorganizira javne medije kako bi ih učinila "neovisnima i vjerodostojnima". Glavni program državne televizije M1 objavio je to priopćenje na crnom ekranu s porukom: "Javni mediji ne smiju lagati. Ipak, ispričavamo se što smo to činili dugi niz godina."

Ranije u utorak mjesni su mediji izvijestili da je nekoliko urednika na državnoj televiziji i radiju otpušteno nakon što je novo privremeno vodstvo stiglo u sjedište i preuzelo dužnost. Reuters nije to mogao odmah provjeriti. Ovi su potezi u skladu s predizbornim obećanjem premijera Pétera Magyara da će reorganizirati državne medije i zaustaviti "propagandu" pod bivšim premijerom Viktorom Orbánom.

"Javni se mediji sada reformiraju kako bi u budućnosti mogli biti neovisni i vjerodostojni. Informativni program privremeno je obustavljen. Molimo ostanite uz nas!", stajalo je u objavi na kanalu M1. Magyar, čija je stranka Tisza na travanjskim izborima svrgnula Orbánovu nacionalističku stranku Fidesz nakon 16 godina na vlasti, počeo je s rekonstrukcijom ključnih Orbánovih uporišta moći, uključujući državne medije.

Orbán je tu odluku nazvao "najnovijim potezom despotizma stranke Tisza" i pozvao Mađare da umjesto toga gledaju desno orijentirani privatni informativni kanal HírTV. "Ovo je povijesni dan jer je prekinuto emitiranje propagande na javnim medijima", poručio je Magyar u utorak u objavi na Facebooku, dodajući da je i državni radio Kossuth prestao s emitiranjem. Premijer je kasnije u novoj objavi naveo da će glavni televizijski kanal M1 nastaviti s emitiranjem u 19 sati i 56 minuta po srednjoeuropskom vremenu s filmskim programom, ali bez informativnih emisija.