Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 202
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Švicarska i Kolumbija u utakmici bez favorita odlučuju o posljednjem putniku u četvrtfinale
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NALOŽENA OBDUKCIJA

U dvorišnom stanu u Osijeku pronađena mrtva tijela muškarca i žene

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
Autor
Karolina Lubina
07.07.2026.
u 21:17

Policija je izvijestila kako je naložena obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti

Dva mrtva tijela pronađena su danas u dvorišnom stanu u Osijeku, izvijestila je Policijska uprava osječko-baranjska. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika. Naložena je obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti.

Neslužbeno se doznaje kako je riječ o muškarcu i ženi, no zasad nije poznato kako je došlo do smrti.  

Ključne riječi
Osijek MRTVA TIJELA

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!