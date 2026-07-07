U dvorišnom stanu u Osijeku pronađena mrtva tijela muškarca i žene

Dva mrtva tijela pronađena su danas u dvorišnom stanu u Osijeku, izvijestila je Policijska uprava osječko-baranjska. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika. Naložena je obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti.

Neslužbeno se doznaje kako je riječ o muškarcu i ženi, no zasad nije poznato kako je došlo do smrti.