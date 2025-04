VIDEO Klasan: 'Srbija ima najbolji PZO sustav u Europi, a Hrvatska mora paziti na cijenu nabave!'

"Apeliram na ministra obrane Ivana Anušića da Hrvatska ne nabavlja sustav protuzračne obrane srednjeg dometa od Francuza". Rečenica je to koju je nedavno izgovorio Vilko Klasan , stručnjak za raketne sustave protuzračne obrane (PZO), i koja se brzo proširila javnim medijskim prostorom, a stigla je očito i do samog ministra koji ga je prije dva dana pozvao na razgovor u Ministarstvo obrane. Kad se još i doda da je ministar Anušić nakon povratka iz službenog posjeta Francuskoj krajem ožujka najavio potpisivanje ugovora za samohodne haubice Caesar i sustave protuzračne obrane srednjeg dometa do kraja godine, bio je to idealan povod da Klasana ugostimo u TV studiju Večernjeg lista na temu PZO sustava.

– Prvo pitanje ministra koje mi je uputio bilo je – zašto ne volim francuske PZO sustave, na što sam odgovorio da to nije točno, već da samo ne volim taj konkretan, radi se o sustavu VL MICA i kratko sam mu izložio svoje argumente – rekao je Klasan u emisiji Večernjeg lista i dodao da se ne radi o sustavu srednjeg nego kratkog dometa a spomenuo je još i ministru da taj sustav u naoružanju nema niti jedna europska država niti da je bio u Ukrajini, jer je kod PZO sustava najbitnija sposobnost u borbi.

Kaže kako mu ministar još nije ponudio da bude dio radne skupine za nabavku PZO sustava ali napominje da bi tu odluku trebali donijeti politika i struka zajedno. Nije želio otkriti koji bi sustav ili zemlja bili najbolji za poslovanje jer ne želi da ga se povezuje da lobira za nekoga, ali smatra da je za Hrvatsku ključno povezivanje s europskim inicijativama koje omogućuju zajedničku nabavu i osiguranje održavanja opreme, poput inicijative koja uključuje 23 europske zemlje, uključujući NATO i EU članice, koje ulažu u zajedničke sustave. Ovaj pristup smanjuje troškove, osigurava zajedničko održavanje i stratešku suradnju među državama.

"Cijena nabave je najjeftinija stavka. Sve ostalo što dolazi, obuka, bojna gađanja i sve ostalo, to je tek visoka cijena. I zato se nešto mora dobiti natrag. Ti sustavi koji su u europskoj inicijativi bojno su isprobani u Ukrajini, mi trebamo učiti iz ukrajinskog rata. I ministar je rekao: 'To je europski Vukovar', oni će sigurno znati što je najbolje. Mislim da treba njih pitati", rekao je Klasan u emisiji Večernjeg TV-a i dodao da samo nabavka jednog takvog sustava košta pola milijarde eura. Što bi rekao na komentare da Hrvatskoj ne treba takav sustav, odgovorio je da kad nema takvog sustava u ratu najviše trpi civilno stanovništvo te usporedio da je pojedovanje raketnog sustava kao kad imate polica osiguranja za auto – dobro je da ga imate i bolje da ga ne morate koristiti.

Foto: Antonio Tatar

Raketni sustavi postaju sve važniji u budućem ratovanju, smatra, jer omogućuju zaštitu civilnog stanovništva i ključnih infrastruktura, kao što su energetska postrojenja. U tom kontekstu, za njega raketni sustavi nisu samo pitanje obrane, već i zaštite svakodnevnog života, poput energetske sigurnosti. Kad ga se pita koja strateška mjesta treba čuvati, kaže kako je Zagreb 50 posto hrvatskog gospodarstva i da bi takav sustav sigurno trebao biti oko glavnog grada. Ako ugovor potpišemo ove godine, na pitanje koliko se čeka da se dobije takav sustav, odgovara:

– Da danas dobijemo takav sustav, ne bi ga znali koristiti. Ali referirat ću se na jednog kolegu koji kaže 'ako ne možeš zaustaviti val, moraš naučiti surfati', pa 'ajmo naučiti surfati i dočekati val spremni. A možda se u konačnici on i ne dogodi – rekao je i pohvalio srpski PZO sustav koji je proglašen najboljim u Europi.

– Nema utrke u naoružavanju, trebamo samo izučavajući i gledajući od njih, naučiti na njihovom primjeru – rekao je Klasan i zaključio da je vjerojatnost da će Srbija dobiti nove Rafale, koliko je čuo iz stručnih krugova, vrlo mala.