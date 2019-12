VIDEO Trumpa razljutila snimka na kojoj ga ismijavaju: Kanadskog premijera je nazvao 'dvoličnim'

Američki predsjednik Donald Trump poludio je nakon što se otkrilo kako su ismijali neki od svjetskih vođa, među kojima je kanadski premijer Justin Trudeau s kojim je ranije tog dana imao konferenciju za medije. Trump je kanadskog premijera nazvao dvoličnim, te je kazao kako je moguće da će otkazao novinsku konferenciju na kojoj je trebao sudjelovati s ostalim čelnicima NATO zemalja.

- Imali smo dovoljno konferencija za medije - istaknuo je Trump, piše BBC.

Podsjećamo, televizijske kamere 'ulovile' su čelnike Francuske, Velike Britanije, Kanade i Nizozemske dok su, kako se čini, ismijavali američkog predsjednika Donalda Trumpa na prijemu u Buckinghamskoj palači priređenom u utorak navečer uoči summita NATO-a. Snimka kanadske televizije CBC pokazuje da su se francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Boris Johnson i njegov kolege Justin Trudeau iz Kanade te Mark Rute iz Nizozemske očito dobro zabavljali u razgovoru s princezom Annom.

Johnson, prema snimci, pita Macrona "a vi zbog toga kasnite?", na što Trudeau dodaje "kasni zato što se konferencija za novinare oduljila za 40 minuta".

This happens at every NATO summit with Trump. Every G7. Every G20. The US President is mocked by US allies behind his back. pic.twitter.com/FWncEM7jVs