Vještačenja za inkluzivni dodatak do lipnja će se digitalizirati

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić u kratkom se periodu po dolasku na čelo ovog glomaznog resora vrlo dobro uputio u njegove segmente, što nije uvijek slučaj s ministrima, no tek treba vidjeti hoće li jednako učinkovito i rješavati nagomilane probleme. Ružić je najavio do lipnja pokretanje softverskog sustava kojim bi se digitalizirala vještačenja, čime bi se znatno rasteretilo socijalne radnike od administrativnih poslova i omogućilo im da to vrijeme posvete radu sa samim korisnicima – što oni traže, među ostalim svojim zahtjevima. Istovremeno bi se ubrzalo donošenje rješenja za inkluzivni dodatak i smanjila mogućnost pogrešaka pri obradi.

Upravo je katastrofalan zastoj u vještačenju i obradi zahtjeva za inkluzivnim dodatkom pokazao slabost sustava socijalne skrbi koji nije mogao 'progutati' količinu zahtjeva za inkluzivnim dodatkom. Kako pojašnjava ministar Ružić, nabavu softvera pokrenuo je Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI), a Ministarstvo želi napraviti kompatibilnu varijantu. – Oni sada rješenja ispisuju u analognom obliku i dostavljaju ih Zavodu za socijalni rad, što je potpuno neprihvatljivo, a ljudi u podružnicama Zavoda rješenja kopiraju da bi napravili fajlove. Ideja je da vještačenje, putem aplikacije s određenom komponentom umjetne inteligencije, generira rješenje u obliku predloška, koje će prekontrolirati socijalni radnik ili upravni pravnik – objašnjava Ružić zamišljenu transformaciju sustava.

Ona se, napominje, ne može napraviti preko noći, ali cilj je da se prvo postavi model, a potom se određeni broj upravnih pravnika (baccalaureusa) educira za te poslove. – Ako do lipnja bude gotov digitalizirani sustav vještačenja, nadam se do jeseni i automatskom izdavanju rješenja. Izborit ću se za to. Ako to ne može riješiti velika softverska tvrtka, može grupa naprednih studenta studija kao što je ETF ili informatika – smatra Ružić i navodi primjer uspješnog projekta iz vremena dok je obnašao funkciju prorektora riječkog Sveučilišta.

Tijekom zime 2018. riješili su softverski sustav za kompletnu prijavu, evaluaciju, izvještavanje i financije za znanstvene projekte, što je europska politika programskih ugovora kakva je na nacionalnoj razini tek nedavno uvedena upravo na temelju Ružićeva projekta u Rijeci. Inače, upravo ga je njegova akademska karijera profilirala u kandidata za budućeg ministra obrazovanja, no mjesto ministra socijale naglo se upraznilo pa je Ružić morao uskočiti.

Što se samog pristupa vještačenju tiče, Ružić vidi problem i u neselektivnosti kod predaje zahtjeva. To se, međutim, ne bi smjelo riješiti ograničavanjem neki prava. – Sada imate sustav u kojem ljudi isprintaju obrazac s interneta, ispune ga i prilože bilo koji liječnički nalaz, a prvi je filter vještak. Tako se zatrpava sustav. Pokušat ću uvesti neki 'predfilter', ali za to moram imati konsenzus zdravstvene struke – razmišlja Ružić.