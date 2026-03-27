Uoči Uskrsa narasla potražnja za letovima: Ova aviokompanija uvodi stotine dodatnih linija, putnike čekaju i problemi

Njemački niskotarifni prijevoznik Eurowings bilježi snažan rast potražnje za letovima prema zapadnoj Europi uoči Uskrsa, izvještava dpa. Kako navode iz kompanije, dio putničkog prometa preusmjeren je nakon izbijanja rata u Iranu, što je dodatno opteretilo kapacitete.

Kako bi odgovorili na povećani interes putnika, do kraja svibnja uvode oko 170 dodatnih letova i približno 36.000 novih sjedala. Tijekom prvog vikenda školskih praznika očekuje se prijevoz oko 200.000 putnika.

Najveći interes vlada za španjolske destinacije, osobito Balearske otoke, uključujući Mallorcu, prema kojima je uvedeno oko 100 dodatnih letova. Pojačane su i linije prema Kanarskim otocima te gradovima poput Malage, Napulja, Fara i Nice.

Istodobno, putnike prema Španjolskoj mogu dočekati poteškoće zbog najavljenog štrajka zemaljskog osoblja u zračnim lukama. Industrijska akcija trebala bi započeti u petak, uz povremene obustave rada ponedjeljkom, srijedom i petkom, piše Fenix Magazin.

Štrajk će ponajviše utjecati na rukovanje prtljagom, ukrcaj i pripremu zrakoplova, a zahvatit će veće zračne luke poput Palme de Mallorce, Madrida, Barcelone i Malage. Unatoč tome, veći poremećaji zasad se ne očekuju jer španjolski propisi nalažu održavanje minimalnog opsega usluga, što ograničava broj radnika koji mogu sudjelovati u štrajku.