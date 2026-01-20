Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EVO GDJE ĆE EUROPLJANI PUTOVATI

Grčka ovog ljeta u top pet, u Italiji i Španjolskoj Hrvatske nema ni među top deset

Foto: Unsplash
1/5
Autor
Radmila Kovačević
20.01.2026.
u 16:04

Na popisu deset najpopularnijh zemalja za putovanja tijekom ove godine među Talijanima i Španjolcima, osim Hrvatske, nema ni Turske

Neizvjesnost oko ovogodišnje turističke sezone dijele svi na Mediteranu. Složena ekonomska situacija u mnogim europskim zemljama, odakle mediteranskim domaćinima dolazi najviše gostiju, itekako utječe na putne planove, a Grci su, primjerice, u sklopu studije "Brend Grčka: Koliko je Grčka atraktivna kao turistička destinacija?" napravili i analizu što mogu može očekivati tijekom ove godine.

Turistička zemlja koja je lani samo do kraja rujna ugostila 31,6 milijuna i četiri posto više nego tijekom 2024. u ovom istraživanju Udruženja grčkih turističkih kompanija (SETE) dobila je potvrdu da je potražnja za Grčkom i dalje snažna u zapadnoeuropskim zemljama, te da je Grčka u putnima planovima Britanaca, Nijemaca, Španjolaca, Talijana i Francuza za ovu godinu među top pet mediteranskih destinacija.

U Njemačkoj, recimo, Grčka je na trećem mjestu među preferiranim destinacijama za inozemna putovanja u sljedećih 12 mjeseci, nakon Italije i Španjolske. U Francuskoj Grčka zauzima četvrtu poziciju, a listu predvode Španjolska, Italija i Portugal. Talijanima je, pak, Grčka po interesu treća, iza Španjolske i Francuske, a u Španjolskoj je na šestom mjestu. Naša se zemlja u rezimeu spomenute analize spominje samo na jednom mjestu. Iako je Hrvatska, recimo, u Sloveniji, Austriji, Češkoj... na listi ljetnih inozemnih odredišta u samom vrhu, a u mnogim zemljama svakako među top deset destinacija, Grke je iznenadilo da to u Italiji i Španjolskoj nije slučaj. U te dvije zemlje, prema grčkoj analizi, na listi top deset nema ni Hrvatske ni Turske. Osim što je apostrofiraju, Grci tu činjenicu ne komentiraju, ali ne kriju zadovoljstvo nalazima cijele analize.

-  Grčki turizam osigurao si je vodeću poziciju među mediteranskim konkuretnima.  Naš turistički brend ušao je u fazu zrelosti u okruženju u kojem je konkurencija strukturna, a ne ciklička, s tim da Španjolska i Italija ostaju vodeće receptivne  destinacije - komentar je jednog od direktora SETE-a Iliasa Kikiliasa, koji dodaje kako za dugoročne turističke uspjehe Grčke u fokusu mora biti održivost.

Ključne riječi
ljetovanje Grčka turistička sezona

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!