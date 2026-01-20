Grčka ovog ljeta u top pet, u Italiji i Španjolskoj Hrvatske nema ni među top deset

Neizvjesnost oko ovogodišnje turističke sezone dijele svi na Mediteranu. Složena ekonomska situacija u mnogim europskim zemljama, odakle mediteranskim domaćinima dolazi najviše gostiju, itekako utječe na putne planove, a Grci su, primjerice, u sklopu studije "Brend Grčka: Koliko je Grčka atraktivna kao turistička destinacija?" napravili i analizu što mogu može očekivati tijekom ove godine.

Turistička zemlja koja je lani samo do kraja rujna ugostila 31,6 milijuna i četiri posto više nego tijekom 2024. u ovom istraživanju Udruženja grčkih turističkih kompanija (SETE) dobila je potvrdu da je potražnja za Grčkom i dalje snažna u zapadnoeuropskim zemljama, te da je Grčka u putnima planovima Britanaca, Nijemaca, Španjolaca, Talijana i Francuza za ovu godinu među top pet mediteranskih destinacija.

U Njemačkoj, recimo, Grčka je na trećem mjestu među preferiranim destinacijama za inozemna putovanja u sljedećih 12 mjeseci, nakon Italije i Španjolske. U Francuskoj Grčka zauzima četvrtu poziciju, a listu predvode Španjolska, Italija i Portugal. Talijanima je, pak, Grčka po interesu treća, iza Španjolske i Francuske, a u Španjolskoj je na šestom mjestu. Naša se zemlja u rezimeu spomenute analize spominje samo na jednom mjestu. Iako je Hrvatska, recimo, u Sloveniji, Austriji, Češkoj... na listi ljetnih inozemnih odredišta u samom vrhu, a u mnogim zemljama svakako među top deset destinacija, Grke je iznenadilo da to u Italiji i Španjolskoj nije slučaj. U te dvije zemlje, prema grčkoj analizi, na listi top deset nema ni Hrvatske ni Turske. Osim što je apostrofiraju, Grci tu činjenicu ne komentiraju, ali ne kriju zadovoljstvo nalazima cijele analize.

- Grčki turizam osigurao si je vodeću poziciju među mediteranskim konkuretnima. Naš turistički brend ušao je u fazu zrelosti u okruženju u kojem je konkurencija strukturna, a ne ciklička, s tim da Španjolska i Italija ostaju vodeće receptivne destinacije - komentar je jednog od direktora SETE-a Iliasa Kikiliasa, koji dodaje kako za dugoročne turističke uspjehe Grčke u fokusu mora biti održivost.