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PETAK 20H

Ivo Josipović o ratu Milanovića i Plenkovića, SDP-u i ustaškoj zmiji

24SATA Zagreb: Ivo Josipovic gostovao u emisiji Bobu Bob
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Igor Bobić
23.07.2026.
u 10:47
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Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernji TV-a u petak, 23. srpnja  u 20 h na platformama YouTube i Spotify te na društvenim mrežama Večernjeg lista.

Gost podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a je bivši predsjednik Republike Ivo Josipović s kojim urednik Igor Bobić razgovara o sukobu predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, SDP-u i rehabilitaciji ustaštva. 

Zašto bi on poslao hrvatske vojnike u Pariz, ali misli da je predsjednik Milanović u ovom slučaju u pravu? Je li slušajući Milanovića general Kundid prekršio zakon i može li da ga Vlada umiroviti? Je li njemu Milanović kad je bio premijer radio ono što Plenković radi Milanoviću? Treba li Hrvatska promjene Ustava kakve je predlagao kao program za drugi mandat da bi se razriješile  nedoumice o ovlastima predsjednika i Vlade? Može li predsjednik Milanović ići na sjednice Europskog vijeća? Treba li na sve reagirati Ustavni sud? Je li SDP spreman za preuzimanje vlasti i je li Siniša Hajdaš Dončić materijal za premijera? Hoće li se Zoran Milanović opet kandidirati? Razmišlja li on o ponovnoj političkoj aktivaciji na parlamentarnim ili predsjedničkim izborima?  Događa li se u Hrvatskoj rehabilitacija ustaštva i tko je za to odgovoran? Stoji li i danas kod  onoga što je 2012. rekao u izraelskom parlamentu o ustaškoj zmiji? Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernji TV-a u petak, 23. srpnja  u 20 h na platformama YouTube i Spotify te na društvenim mrežama Večernjeg lista.
Ključne riječi
Ivo Josipović Igor Bobić Bobu bob! By Igor Bobić

Komentara 3

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VA
VanjaPlank
11:07 23.07.2026.

Zašto ga niste pitali o njegovom ocu koji je bio u postrojbi koja je ubijala zarobljene ljude i fratre u 2.sv.ratu na području Dalmacije i Hercegovine..A mogli ste ga pitati šta mu je otac radio u vrhu Ozne i koliko je ljudi završilo na golom otoku zbog njega.

Avatar HajdukLika
HajdukLika
11:38 23.07.2026.

Joj, otkud sad on opet?

LL
lijepa_li si
11:18 23.07.2026.

5 stanova! jesu li u komercijalnom najmu? ili sigurni oblik štednje?

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