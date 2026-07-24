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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svinjska kuga se širi, a policija pojačava kontrolu po Slavoniji

Goran Stanzl, Sasa Miljevic, Nel Pavletic, Marko Seper/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
24.07.2026.
u 21:02
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U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.

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